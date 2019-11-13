Страсти по Стоянию на Угре: «Пускай калужане зарабатывают, а не продвигают какие-то даты»

К чему приведет новый виток скандала вокруг предлагаемой памятной даты окончания Стояния на реке Угре?

Страсти по празднованию Стояния на реке Угре в ноябре вышли на новый этап. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на днях заявил, что его инициативу о признании Дня стояния на реке Угре в ноябре 1480 года памятной датой в стране поддержало высшее руководство страны и «почти все регионы». Казалось бы, вопрос, закрытый еще в сентябре после однозначно негативной оценки события со стороны элиты и духовенства второго по величине в России татарского народа, вновь вынесен на повестку, что вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях. «Реальное время» опросило экспертов и узнало, насколько актуально вводить новый «красный день календаря» в России.

И вновь начинается бой…

В понедельник, 11 ноября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на праздничном концерте, посвященном окончанию Стояния на реке Угре, заявил, что инициативу сделать эту дату «красным днем календаря» в стране поддержали федеральные власти (и упомянул Путина), «практически все регионы» и «абсолютное большинство жителей» России.

Напомним, законопроект о внесении в перечень памятных дат Дня окончания Великого стояния на реке Угре как «символа выхода России из-под ига Золотой Орды» поступил еще летом на рассмотрение в Госдуму.

Авторы проекта считают, что это стояние на реке Угре привело к появлению независимого русского государства с центром в Москве и предопределило рождение российского суверенитета. По мнению калужских властей, придание дате федерального статуса будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории.

Также калужане отправили проект в законодательные органы власти всех субъектов РФ для одобрения. Идея вызвала критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики, ряда политологов, историков и религиозных деятелей. В сентябре законопроект сняли с парламентской повестки. Инициатор документа — депутат ГД от Калужской области Геннадий Скляр объяснил «Реальному времени», что вопрос нужно проработать с учетом мнения татарстанской стороны. Сам же Артамонов обещал, что будет дальше отстаивать свою позицию на разных площадках.

Кроме того, аналогичная инициатива поступала в прошлом году в Совет Федерации. Но и тогда идея не получила продолжения. Еще раньше, в 2017 году, в Калужской области утвердили 11 ноября как региональный праздник, поскольку событие 1480 года произошло в Дзержинском районе. Теперь здесь проводятся фестивали, флешмобы, концерты и другие массовые мероприятия.

Что касается поддержки законопроекта со стороны других регионов, калужские власти через региональные СМИ сообщали об одобрении со стороны «половины субъектов Федерации» (потом — «большинства»), при этом перечисляли чуть более 20. Теперь калужский губернатор заявил о «практически всех регионах». Напомним, в России насчитывается 85 субъектов РФ. Однако нигде не приводится полный перечень тех регионов, кто дал добро на идею калужского руководства. И это касается не только Татарстана, категорично выступившего против. К слову, в Госсобрании Башкортостана этот вопрос даже не рассматривался на заседании республиканского парламента — как абсолютно подрывной и бесперспективный.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова Артамонова о поддержке Владимиром Путиным этой инициативы.

Накануне корреспондент «Реального времени» узнал мнение историка Александра Бахтина относительно инициативы калужских властей.

— Ликвидация зависимости от Орды произошла раньше — в 1472 году. Именно в этом году прекратилась выплата дани. А в 1480 году была очередная попытка заставить Русь платить, она не платила. Делать эту дату «красным днем календаря» не надо, потому что татары — один из государствообразующих народов. История была сложная, драматичная. Но мы сейчас живем вместе, поэтому надо работать над тем, что нас сближает, а не разделяет. Нужно учитывать, как это будет воспринято, — подмечает Бахтин.

Аббас Галлямов: «Эти радости калужский губернатор получит за счет Татарстана»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», недоумевают, почему Калужская область так рьяно лоббирует эту дату. Многие высказали подозрения, что так регион хочет отвлечь внимание калужан от социально-экономических проблем.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Анатолий Артамонов таким образом пытается выпросить у федерального центра дополнительных денег и заработать себе политические очки за счет Татарстана.

— Калужские власти судорожно пытаются придумать какой-нибудь повод, под который можно будет попросить у федералов денег, — дал комментарий «Реальному времени» Аббас Галлямов. — Таковой повод позволит поговорить о локальном патриотизме. Ну а поскольку патриотизм в нашем представлении всегда предполагает лояльность властям, выгода очевидна. Все-таки протестные настроения растут, в Калуге — тоже. Экономическая ситуация там вообще тяжелая. Все эти радости калужский губернатор получит за счет Татарстана. Там местное население, конечно, будет возмущено. Многие воспримут ситуацию именно в этнических терминах: русские празднуют победу над татарами.

Хафиз Миргалимов: «Пускай калужане зарабатывают, а не продвигают какие-то даты»

Депутат Госсовета Татарстана, первый секретарь реготделения КПРФ Хафиз Миргалимов отмечает, что этот праздник уместен лишь внутри Калужской области, а выносить этот вопрос на уровень федеральной повестки в условиях непростой экономической ситуации крайне неуместно.

— Решение уже принято. С политической и нравственно-моральной стороны возникает вопрос: зачем противопоставлять кого-то? Как мы знаем, битва не состоялась: постояли войска и ушли. Какая слава? Какие мотивы? У нас страшнейшая социально-экономическая ситуация. Если калужанам нужны деньги, пускай зарабатывают, а не продвигают какие-то даты, — говорит коммунист.

Также депутат добавил, что внутри Компартии этот вопрос не обсуждался. Установок от руководства КПРФ на эту тему он не получал.

— Как гражданин, как житель многонациональной и поликонфессиональной Республики Татарстан могу сказать, что не следовало в этой ситуации браться за этот вопрос. У нас 4 ноября празднуется День народного единства, который уже вызывает вопросы. Не надо каждый день устраивать праздники, нужно заниматься экономической ситуацией. Что здесь праздновать? Похоже на пир во время чумы. В такой ситуации должно возвратиться 7 ноября, — резюмирует Миргалимов.

Дмитрий Михайличенко: «Хедлайнерами должны быть ученые, а не политики»

В свою очередь политолог Дмитрий Михайличенко обращает внимание на то, что события давно минувших лет все чаще интерпретируются в политической плоскости.

— В обществе у нас существует излишне ретроспективное сознание — мы все дальше и дальше углубляемся в историю: Вторая мировая война, Первая мировая, Наполеоновские войны, татаро-монгольское (ордынское) нашествие… На этом фоне все получило политизированный контекст, — подчеркивает он.

По его мнению, этот праздник уместен на уровне Калужской области: так регион может привлечь дополнительный турпоток, увеличить привлекательность перед инвесторами.

— С точки зрения общероссийского контекста это празднование совершенно не вписывается, — продолжает собеседник «Реального времени». — Не потому, что было открытое противостояние условных тюрков и славян. Все происходило намного сложнее. Тогда мышление преобладало или удельно-княжеское, или улусное. Мы имеем дело со столкновением и взаимопроникновением двух цивилизационных укладов — кочевого и оседлого. Диалектика взаимоотношений была по-своему интересной: были кровавые стороны, заимствования новаций, мирные периоды. Акцентироваться на этой теме совершенно не нужно.

Также он уверен, что игры на патриотических чувствах и сплочение вокруг образа условного врага в конечном счете не принесут пользу стране.

— Есть такая политтехнология, когда сплачиваются за счет образа врага — это может быть Запад, Чечня (в 1990-е). Эта технология совершенно вредна. Раздувание этой темы (стояния на Угре, — прим. ред.) — заполнение информационного пространства на фоне отсутствия экономических достижений. Наша повестка сильно кренится в сторону таких политизированных фактов истории. Лучше обсуждать региональные факторы: ВРП, рабочие места, — подчеркивает Михайличенко.

По его наблюдениям, тюркоязычная молодежь, патриотично настроенная к своему народу, все больше интересуется историей Золотой Орды. Татарам и башкирам более понятен уклад кочевнической цивилизации.

— Нужно подходить без фальсфикации истории и делать скидку на время — это был 1480 год. Не стоит это политизировать. Отмечать нужно разве что на уровне научно-практических конференций. Хедлайнерами здесь должны быть неангажированные ученые, а не губернаторы или иные политики.