Хамидуллин Булат Лиронович
Общая информация
Родился 13 августа 1968 года в г. Казани.
Трудовая деятельность
Кандидат исторических наук.
С 1 января 2016 г. зав. центром изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.
Область научных интересов — древняя и средневековая история Поволжья. Автор около 20 книг и более 200 статей, в т.ч. для Большой российской энциклопедии, автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» (2002- по н.в.) и «История татар в лицах» (2010- по н.в.), выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».
Член Правления Союза писателей РТ.
Награды и звания
Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2016) за активное участие в подготовке и издании 7-томной «Истории татар с древнейших времен».
Лауреат международной премии им. Кул Гали (2000). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2010). За многолетнюю активную пропаганду истории и культуры народов Среднего Поволжья и Приуралья удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РТ» (2011).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Пушкина, д. 8
- Email: bulat.antat@mail.ru.
- Сайт: http://www.antat.ru/ru/ite/
Дата последнего обновления: 02.10.2020