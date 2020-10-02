Хамидуллин Булат Лиронович

Общая информация

Родился 13 августа 1968 года в г. Казани.

Трудовая деятельность



Кандидат исторических наук.



С 1 января 2016 г. зав. центром изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Область научных интересов — древняя и средневековая история Поволжья. Автор около 20 книг и более 200 статей, в т.ч. для Большой российской энциклопедии, автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» (2002- по н.в.) и «История татар в лицах» (2010- по н.в.), выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».

Член Правления Союза писателей РТ.

Награды и звания

Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2016) за активное участие в подготовке и издании 7-томной «Истории татар с древнейших времен».



Лауреат международной премии им. Кул Гали (2000). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2010). За многолетнюю активную пропаганду истории и культуры народов Среднего Поволжья и Приуралья удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РТ» (2011).

Дата последнего обновления: