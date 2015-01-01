Перепись населения - 2020
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С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Во время переписи нужно будет ответить на вопросы о себе и своем жилье, в том числе указать место рождения, национальность, образование, источники средств к существованию, занятость. Эта перепись впервые будет электронной: мы сможем переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики будут использовать электронные планшеты.
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