Перепись населения - 2020

С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Во время переписи нужно будет ответить на вопросы о себе и своем жилье, в том числе указать место рождения, национальность, образование, источники средств к существованию, занятость. Эта перепись впервые будет электронной: мы сможем переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики будут использовать электронные планшеты.