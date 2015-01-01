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Колонка Лилии Габдрафиковой

Сюжет 44 материала
Колонка Лилии Габдрафиковой

Область научных интересов сотрудника Института имени Марджани Лилии Габдрафиковой обширна: история татар и Татарстана, история России конца XIX – начала XX века, Первая мировая война, история повседневности. Эта тематика находит отражение в материалах авторской колонки автора на «Реальном времени».

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