Колонка Лилии Габдрафиковой
Сюжет 44 материала
Область научных интересов сотрудника Института имени Марджани Лилии Габдрафиковой обширна: история татар и Татарстана, история России конца XIX – начала XX века, Первая мировая война, история повседневности. Эта тематика находит отражение в материалах авторской колонки автора на «Реальном времени».
- Общество 27 нояб, 07:00 17 Казань в 1917-м: хлебный кризис, военное восстание и бунт протеста чиновников Казанская губерния в 1917 году: общественные настроения. Часть 5-я
- Общество 13 нояб, 07:00 13 Экспедиция в Венгрию: письма татарского солдата, покосившиеся советские памятники и новоделы потомков Аттилы Обида за годы тоталитаризма не отпускает и эту страну бывшего соцлагеря
- Общество 30 окт, 07:00 12 Казань в 1917 году: новая люстрация, безработная охранка и паника вкладчиков Казанская губерния в 1917 году: общественные настроения. Часть 2
- Общество 02 окт, 07:00 11 Революция 1905 года в Казани: зиндан строгого режима, казачья нагайка и бунты солдат По ту сторону баррикад в годы Первой русской революции. Часть 3: полицейские, казаки и военные
- Общество 18 сент, 07:00 12 Революция 1905 года: казанские либеральные чиновники и мишени террористов По ту сторону баррикад в годы Первой русской революции. Часть 1: чиновничество
- 30 июня, 07:00 17 Казань 1905—1907 годов: молодежные протесты, революционный Рамадан и «патриоты»-черносотенцы От «банкетной» свободы к уличному хулиганству: общественные настроения в 1905—1907 годах. Часть 1
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- 24 апр, 07:00 16 Татары и фотография: Гаспринского на мыло, женитьба по портрету и первые фотолюбители Фотоискусство у татар. Часть 2: как решался «женский вопрос», а Гаспринского и Тукая поместили на мыло и конфеты
- 11 апр, 07:00 22 Что ели татары сто лет назад: «Сююмбике» из пломбира, татарский «доширак» и халяльные рестораны Эхо кулинарного прошлого: Тукай на конфетах, бланманже по-казански и кофейные страсти. Часть 2
- 25 марта, 07:00 58 Татарская музыка 100 лет назад: мусульмане порицали национальную эстраду, а муфтий слушал «винил» Татарская звукозапись начала XX века: от человека-органа и муфтия-меломана
- 23 февр, 07:00 20 «Первая империалистическая»: как война 1914 года нашла отражение в татарской литературе Колонка казанского историка о трех направлениях татарской литературы в период войны 1914—1918 годов
- 14 дек, 07:00 43 Смешанные браки 100 лет назад: женитьба «вслепую», сословно-национальные противоречия и советская ассимиляция Как татары относились к межконфессиональным бракам 100 лет назад. Часть 2
- 28 нояб, 07:00 121 Смешанные браки 100 лет назад: «Ее природа и воспитание были мне близки и понятны» Как татары относились к межконфессиональным бракам в прошлом веке. Часть 1
- 22 нояб, 07:00 35 Пьянство татар 100 лет назад: «лекарственная» водка, тост за здравие муфтия и первые антиалкогольные кампании Проблема алкоголизма в татарском мусульманском обществе во второй половине XIX — начале XX века. Часть 2
- 19 окт, 07:00 21 Первая мировая война глазами солдата-татарина: нехаляльная еда, отсутствие муллы и запрет на родной язык Как чувствовали себя татары на фронтах войны 1914 — 1918 гг. Часть 1
- 14 сент, 07:00 10 Татары в Первой мировой войне: как польские мусульмане нашли приют в Казани Польско-литовские татары в Казанской губернии в 1914 — 1918 годах
- 21 авг, 07:00 12 Татары в Первой мировой войне: тяжелая мобилизация, первый Рамадан и агрессия призывников Как проходили первые призывы татар на фронт в 1914 году
- 21 июля, 07:00 10 «Татарские эмигранты подчеркивали импонирующие им «мусульманские черты характера» японцев…» Образ Японии в восприятии татар начала XX века
- 22 мая, 07:00 8 Коррупция сто лет назад: поддельные медсправки, «льготные» учреждения и муниципальная армейская служба Власть, коррупция и общество в годы Первой мировой войны. Часть 1
- 04 мая, 07:00 12 «Османский посол был потрясен видом татар-мусульман в молельном доме: все они были в шляпах» Татарский Истамбул: часть 1
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- 20 марта, 07:00 20 «В Казани не было роскошных пассажей, принадлежащих татарским купцам» Предтечи казанских торговых центров в Старо- и Ново-Татарской слободах