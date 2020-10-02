Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ
Общая информация
Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан образован в 1994 г. как Институт Татарской энциклопедии Академии наук РТ на базе Отдела Татарской энциклопедии Академии наук РТ (в 1989–1992 гг. функционировал как Отдел Татарской советской энциклопедии при Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН; в 1992 г. преобразован в Отдел Татарской энциклопедии в составе АН РТ), в 2014 г. был переименован в Институт татарской энциклопедии и регионоведения.
Руководитель — Искандер Аязович Гилязов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 56
- Телефон: (843) 238-35-82
- Email: info-ite@mail.ru
- Сайт: http://antat.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020