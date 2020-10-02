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Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

Образование и наука

Общая информация

Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан образован в 1994 г. как Институт Татарской энциклопедии Академии наук РТ на базе Отдела Татарской энциклопедии Академии наук РТ (в 1989–1992 гг. функционировал как Отдел Татарской советской энциклопедии при Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН; в 1992 г. преобразован в Отдел Татарской энциклопедии в составе АН РТ), в 2014 г. был переименован в Институт татарской энциклопедии и регионоведения.

Руководитель — Искандер Аязович Гилязов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 56
  • Телефон: (843) 238-35-82
  • Email: info-ite@mail.ru
  • Сайт: http://antat.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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