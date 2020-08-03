Абросимова Алла Владиславовна
Общая информация
Родилась 12 апреля 1997 года Лаишевском районе Республики Татарстан.
Образование:
2014- 2018 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций — бакалавр по направлению «Социология» (с отличием);
2018 — н.в. Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций — магистратура по направлению «Социология управления инновационными процессами».
Общественная деятельность:
2014 — 2016 Руководитель Республиканской молодежной антикоррупцонной программы «Не дать — не взять!»;
2016 — н.в. Исполнительный директор Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын Каләм — Золотое перо»;
2016 — 2017 Секретарь Молодежного правительства Республики Татарстан;
2017 — 2018 Руководитель Аппарата Молодежного правительства Республики Татарстан;
2018 — н.в. Председатель Молодежного правительства Республики Татарстан.
Не замужем, детей нет.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: 7 (917) 256-51-30
- Email: abrosimova97@mail.ru
Дата последнего обновления: 03.08.2020