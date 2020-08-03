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Абросимова Алла Владиславовна

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Абросимова Алла Владиславовна
Фото: molprav.tatarstan.ru

Общая информация

Родилась 12 апреля 1997 года Лаишевском районе Республики Татарстан.

Образование:
2014- 2018 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций — бакалавр по направлению «Социология» (с отличием);
2018 — н.в. Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций — магистратура по направлению «Социология управления инновационными процессами».

Общественная деятельность:
2014 — 2016 Руководитель Республиканской молодежной антикоррупцонной программы «Не дать — не взять!»;
2016 — н.в. Исполнительный директор Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын Каләм — Золотое перо»;
2016 — 2017 Секретарь Молодежного правительства Республики Татарстан;
2017 — 2018 Руководитель Аппарата Молодежного правительства Республики Татарстан;
2018 — н.в. Председатель Молодежного правительства Республики Татарстан.

Не замужем, детей нет.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: 7 (917) 256-51-30
  • Email: abrosimova97@mail.ru

Дата последнего обновления: 03.08.2020


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