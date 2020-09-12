Как проходит второй день сентябрьских выборов — 2020

«Уверенно заявляю, что избирательный участок безопасен, больного человека допустить не можем»

С утра на 366-м избирательном участке Советского района Казани, который занял первый этаж лицея №110, чувствовалось напряжение — здесь ожидали визита главной смотрительницы порядка и соблюдения «карантинных» мер, главы татарстанского Роспотребнадзора Марины Патяшиной. Проверки всех участковых избирательных комиссий (УИК) республики специалисты надзорного ведомства проводили еще с 7 по 10 сентября, выдав заключение об их безопасности, так что сегодня руководитель Федеральной службы посетила свой избирательный участок в основном для того, чтобы отдать свой голос, тем не менее все-таки внимательно осмотрела все помещения УИКа и принятые в них меры безопасности.

Сегодня, 12 сентября, — второй день досрочного голосования в республике. С 8 до 20 часов татарстанцы могут отдать свой голос на выборах президента Республики Татарстан, муниципальных выборах и в допвыборах депутатов Госдумы и Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах соответственно. Только в Казани сегодня открылись 459 УИКов.

С утра особой активности на большинстве из них не наблюдалось, в помещениях стоит почти гробовая тишина. Как объяснили корреспондентам «Реального времени» члены участковой избирательной комиссии №366, больший наплыв ожидается все-таки в основной, единый день голосования, 13 сентября. Хотя напомним, что в первый день на голосование в Татарстане сходили более 27% избирателей — это самый высокий показатель среди всех субъектов России, где проходят выборы глав региона.

Субботним же утром на участках можно встретить в основном людей старшего поколения и татарстанских «випов».

Убедившись, что участок «чист», Марина Патяшина проследовала в кабину для голосования, а после поделилась с прессой впечатлениями и своей гражданской позицией.

— Выборы, я считаю, очень значимое, даже судьбоносное событие в жизни нашей республики. Я уверена, что каждый гражданин, который заботится о будущем своих детей, которому не безразлична судьба родного края, обязательно придет на избирательный участок. Меня на сегодня, как гражданина, полностью устраивает процветание республики, динамичный темп развития, и, конечно, у меня есть большое желание сохранить это, — отметила она.

Все рекомендованные меры безопасности действительно выполняются в УИКах на территории республики: каждому избирателю предлагают бесплатные маски и перчатки, предварительно распылив на руки антисептический раствор, в чем лично убедились корреспонденты «Реального времени».

— Я оцениваю работу избирательных участков хорошо, — поделилась Марина Патяшина с поджидающими ее журналистами. — И на сегодня я уверенно заявляю, что избирательный участок абсолютно безопасен в смысле риска распространения новой коронавирусной инфекции. Все установленные требования соблюдаются и безукоризненно выполняются. Сегодня на своем избирательном участке я это увидела лично — каждому избирателю выдаются средства индивидуальной защиты, обязательная обработка рук, термометрия на входе. Мы видим сигнальную разметку на полу и соблюдение социальной дистанции. Мы не можем допустить больного человека на избирательный участок.

«Автобус так автобус. Значит, туда поедем»

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков проголосовал сегодня на участке №314, который базируется в казанской школе №68 . Туда он прибыл сегодня днем с женой и детьми. Правда, по приезду его ждал сюрприз: в этот момент голосование на участке шло на придомовой территории. Директор школы Энже Ибатуллова встретила министра в холле и объяснила, где находится автобус для голосования.

— Автобус так автобус. Значит, туда поедем, — кивнул Садыков.

Таким образом, министр здравоохранения на собственном опыте смог проинспектировать ход голосования в знаменитых татарстанских автобусах, которые председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев называет «нашим ноу-хау».

В «ноу-хау» Садыкова встретили по всей форме: измерили температуру, выдали индивидуальный набор избирателя (правда, министр, его жена, дочка и сын уже и так были в масках). Министр постоял в очереди на входе в автобус, сначала пропустив всю свою семью.

Между тем, посещаемость в автобусе оказалась довольно плотной — сразу вслед за Садыковым пришли еще несколько избирателей.

Опустив бюллетени в урну, министр здравоохранения прошел к выходу из автобуса, где его уже ждала сотрудница участка с браслетом и приглашением на концерт. Выслушав, несомненно, полезную для себя информацию о том, что по браслету до конца следующих суток можно бесплатно ездить на общественном транспорте, Марат Садыков побеседовал с журналистами.

— Сегодня важнейшее событие для всей республики: мы выбираем нашего президента и депутатов муниципальных образований. Мы всей семьей пришли на участок, чтобы проголосовать и реализовать свое конституционное право, — сообщил министр.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Садыков немного рассказал о том, как организована работа его министерства на этом голосовании:

— Нынешние выборы проходят в совершенно особом режиме, потому что в этом году у нас пандемия коронавирусной инфекции. Работаем совместно с другими ведомствами, с Роспотребнадзором, наши действия согласованы со всеми службами. Выборы мы проводим с выполнением всех санитарно-эпидемических норм — сейчас мы в очередной раз убедились, что выполняются все правила — и масочный режим, и социальная дистанция. Все условия отработаны. И кроме того, на стационарных участках проводится вакцинация от гриппа — такое мы делали и раньше, но именно в этом году это особенно важно.

Садыков сообщил, что прививочные кабинеты организованы практически на всех участках, где есть лицензированные медицинские кабинеты. На выборах работают более тысячи сотрудников системы здравоохранения. Сам министр прививку от гриппа сделает на следующей неделе, вместе с руководителем Управления Роспотребнадзора по республике Мариной Патяшиной.

Глава УИК №312 Энже Ибатуллова рассказала, что у нее на участке избиратели обычно голосуют очень активно

— Поток равномерный. Вчера очень активно шли голосовать, сегодня с утра тоже хорошая активность. Все идет спокойно. У нас работают члены комиссии с совещательным голосом — от кандидатов, от партий. На участках идет постоянная работа. В школе работает прививочный кабинет. Не скажу, что очень активно — но все-таки делают прививки от сезонного гриппа избиратели.

Салават Фатхетдинов — о COVID-19 и мерах предосторожности: «Зараза эта есть, поэтому надо максимально беречься»

Сегодня после обеда исполнить свой гражданский долг на УИК №389 приехал заслуженный артист РТ Салават Фатхетдинов. Известный певец оделся как на торжество — в костюм и белую рубашку. Члены УИК на входе любезно предложили артисту антисептик, маску и перчатки, а потом сфотографировались с ним.

Стоит отметить, что сотрудники избирательного участка были дружелюбны со всеми посетителями — помимо уже перечисленного набора они предлагали бесплатно сделать на УИК прививку от гриппа.

Что касается голосования артиста, то здесь не обошлось без небольшой заминки — Салават забыл в машине паспорт и пару минут ждал, пока ему принесут документ.

Я выполнил свой гражданский долг, на душе спокойно. Как я могу пропускать выборы, я публичный человек. И мы сами выбираем свою судьбу, — сказал Салават.

Он также разоткровенничался, комментируя меры безопасности на УИКах. По словам певца, он сам потерял близких в пандемию, «зараза эта есть, поэтому надо максимально беречься».

Мнение Салавата о выборах разделяют и некоторые другие посетители этого УИКа. Так, казанец Денис Шильников, заявил, что всегда голосует — это его принципиальная позиция.

— Я не пропускаюсь выборы, считаю, что надо голосовать всегда, самому делать выбор. Что касается мер безопасности, все организовано хорошо, это необходимость. Мне никаких помех эти меры не создали в процессе голосования, — полагает он.

«Вот 8:02, а участок не открыт» — это непростая работа!»

Сегодня утром председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев подвел итоги первого дня голосования. Так, в минувшую пятницу в республике проголосовали 27,58% избирателей или 810 535 избирателей. Кроме того, глава ЦИК РТ прокомментировал многочисленные обращения, касавшиеся работы выездных избирательных участков. Люди, звонившие на горячую линию, сообщали, что не нашли по указанному адресу автобуса, в котором можно проголосовать, или, что выездной участок во дворе не работал в указанные часы.

— Есть техническая сложность, над которой мы работаем. Вы должны понять, ведь это не один выездной участок — у нас их 972. Начались вчера звонки: вот 8:02, а участок не открыт. Это непростая работа — 4 избирательные кампании! У нас не увеличилось число членов УИК, но стараемся в штатном режиме все эти вопросы снять, — пояснил Андрей Кондратьев, — Если будут повторяться звонки, переведем на обычные участки. У нас два телефона горячей линии, мы чувствуем, как они раскаляются. Люди звонят и четко говорят, мы как ответственные люди увидели в графике, мы пришли, нам сказали — вот здесь автобус. Мы не должны подводить избирателей.

По его словам, в случае возникновения организационных сложностей на мобильном участке, дальнейшее голосование будет организовано на стационарном. «Мы никого из членов УИК не обязываем проводить выездное голосование. Если есть возможности, эти участки работать будут». Так, в 26 районах республики вовсе решили отказаться от выездных участков.

Как пояснил Кондратьев, в ЦИКе никто не ожидал такого активного голосования в первый же день голосования: «Мы прогнозировали, что после обеда люди пойдут, ближе к вечеру после работы, но люди пошли с утра». Поэтому число сотрудников call-центра по горячей линии увеличили, чтобы помочь избирателям соориентироваться.

Сегодня последний день, когда работают выездные избирательные участки, завтра проголосовать можно будет только на стационарных. До 14:00 13 сентября можно заявиться для голосования на дому.

— Мы прошли очень жесткий тест-контроль. Избирательная кампания в Татарстане под контролем. Мы в контакте с министрами: здравоохранения, внутренних дел — со стороны МВД происшествий не было, Минздрава — тоже. Роспотребнадзор подтвердил, что все меры и регламенты соблюдаются, — отметил Кондратьев.

Глава ЦИК отметил важность проекта «100 блогеров», которые работают наблюдателями на участках. Хотя все восприняли это с улыбками, он помогает увеличить активность избирателей. Была проведена работа по обеспечению доступа на участки людей с ограниченными возможностями. Было закуплено специальное технологическое оборудование, в частности 200 кабин для голосования инвалидов. Заменили и старые стационарные ящики, которые пришли в негодность. Были предоставлены пособия для незрячих.

В первый день на участках работало 17 тысяч наблюдателей, но это еще не предел — сегодня и завтра их будет больше. На вопрос о том, как он относится к роботу на участке, Кондратьев ответил, что это просто «интересная фишка», «избирательный атрибут». «У меня такой же вопрос был к телеграмм-боту — я в него не верил, но вчера более 30 тысяч избирателей обратились на этот бот. Если они помогают отвечать на вопросы избирателей, почему нет?» — пояснил глава Центризбиркома.

Серьезных нарушений в первый день голосования в Татарстане не было, в отличие от федеральной повестки, подчеркнул он. Звонки поступают не только на телефон в ЦИК, но и на телефоны территориальных избирательных комиссий — их 65.

Ольга Голыжбина, Людмила Губаева, Лина Саримова, Василя Ширшова