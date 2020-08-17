Хабиров назвал произошедшее на Куштау недоработкой своей администрации

Глава Башкирии Радий Хабиров выделил роль своей администрации в конфликте за шихан Куштау. Он обратил внимание и на руководителя ведомства Александра Сидякина.

«То, что произошло на Куштау — это стопроцентная наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, Александр Геннадьевич, обращаю ваше внимание», — обратился к Сидякину глава РБ. Также он перечислил среди ответственных за случившееся правительственный блок, отвечающего за промышленность, и глав муниципалитетов.

Хабиров объявил о создании координационного совета, который обсудит судьбу горы и с защитниками, и с представителями БСК.

Ранее экоактивисты обвиняли лично Александра Сидякина в организации нападения на палаточный лагерь защитников Куштау. Накануне они обещали Радию Хабирову предоставить видео, на котором вместе с нападавшими запечатлен сам Сидякин и глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

Напомним, что при назначении и.о. главы Башкирии Хабиров решил вопрос разработки шихана Торатау. Он заявил, что гора, вокруг которой давно шли споры, останется нетронутой, но «Башкирская содовая компания» сохранит за собой право пустить на сырье другой шихан — Куштау.

«Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить», — написал тогда Хабиров.

Обсуждение с общественностью и учеными для главы РБ также устраивалось уже неоднократно.