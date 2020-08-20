Глава Башкирии Радий Хабиров за 2019 год задекларировал доход в 7 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства РБ

В 2019 году доходы главы Башкирии Радия Хабирова выросли на 3 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Он задекларировал доход в 7 млн 49 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте главы Башкирии.

Напомним, что официальный доход Хабирова в 2018 году составил 4 млн рублей. Также на тот момент ему принадлежал дом площадью 82,5 кв. метра и участок в 913 кв. метров.

Согласно декларации за 2019 год, в собственности у Хабирова находится земельный участок (913 кв. метров), жилой дом (82,5 кв. метра) и гараж (18,9 кв. метра). В пользовании у главы республики имеется квартира (79,9 кв. метра) и государственная дача (557,5 кв. метра).



Супруга главы Башкирии, Каринэ Хабирова, задекларировала доход в 905 372,17 тыс. рублей. В ее собственности имеются две квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м. В пользовании находится квартира (79,9 кв. метра) и государственная дача (557,5 кв. метра).

У несовершеннолетнего ребенка Хабирова в пользовании значится квартира (52,4 кв. метра) и государственная дача (557,5 кв. метра).

