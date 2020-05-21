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Путин наградил экс-депутата Госдумы от Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

09:35, 21.05.2020
Путин наградил экс-депутата Госдумы от Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Согласно указу, награду Сидякин получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что ранее Александр Сидякин избирался в Госдуму от Татарстана. В нижней палате парламента он курировал сферу ЖКХ. 24 октября 2018 года Сидякин стал руководителем администрации главы Башкирии. ЦИК передал его мандат депутата Борису Менделевичу.

ОбществоВласть Татарстан
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