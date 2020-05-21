Путин наградил экс-депутата Госдумы от Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Согласно указу, награду Сидякин получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что ранее Александр Сидякин избирался в Госдуму от Татарстана. В нижней палате парламента он курировал сферу ЖКХ. 24 октября 2018 года Сидякин стал руководителем администрации главы Башкирии. ЦИК передал его мандат депутата Борису Менделевичу.ОбществоВласть Татарстан
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