От «Сибая» до «Куштау» в погоне за Татарстаном — итоги первого года правления Радия Хабирова

Фото: Максим Платонов

Ровно год назад, 8 сентября, прошли выборы главы Башкирии, которые уверенно выиграл нынешний глава республики Радий Хабиров. За первый год руководства башкирского лидера с республикой случилось много как положительного, так и не очень приятного. «Реальное время» решило беспристрастно оценить первые итоги руководства Хабирова, который успел сначала поругаться с местным бизнесом и общественностью, а затем договорился и решил конфликт. Провалил, а затем сдал «коронавирусный экзамен». Не оттолкнул крупных инвесторов от региона, но старался при этом лоббировать интересы самих башкир. Впрочем, были и ошибки, приведшие к огромным репутационным потерям, как в случае с Куштау. По мнению экспертов, самый большой «провал» с шиханом часть населения уже не сможет ему простить.



Роковой шихан



Год назад Радий Хабиров выиграл выборы, набрав 82,02% голосов а 19 сентября официально вступил в должность главы Башкортостана. Во время церемонии инаугурации глава региона принял присягу, произнеся клятву «верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан» на двух государственных языках РБ — русском и башкирском, в присутствии полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова и экс-главы республики Рустэма Хамитова. До этого он, впрочем, почти год — с осени 2018 года — управлял республикой, будучи врио главы.

Во время церемонии инаугурации глава региона принял присягу, произнеся клятву «верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан» на двух государственных языках РБ. Фото bashinform.ru

Главной историей его годового, уже не только формального, правления, конечно, стала борьба за шихан Куштау, вышедшая в итоге на федеральный уровень, с нее мы, пожалуй, и начнем. Куштау, увы, оказался самой большой репутационной ошибкой Радия Хабирова, которую многие башкиры могут ему и не простить. Справедливости ради, история с шиханами осталась Хабирову в наследство от прежнего главы РБ, Рустэма Хамитова, который, как говорят некоторые в кулуарах, потерял свое место из-за неспособности как раз разрулить конфликт между содовой компанией БСК и башкирскими активистами, защищавшими свое национальное достояние.

Всего шиханов в регионе три: Юрактау, Куштау и Торатау, на месте четвертого шихана Шахтау как раз из-за его разработки с советских времен ныне котлован. Чтобы недопустить подобной судьбы для Куштау башкиры вместе с экологическими активистами почти со всей страны устраивали протесты и разбивали палаточный лагерь у шихана, который пыталась разогнать БСК с участием местных властей (теперь протестующие требуют отставки главы Ишимбайского района — Азамата Абдрахманова, а Хабиров отказывается удовлетворить их просьбу).

Вид на Куштау и Юркатау. Фото vk.com/saveshihan

Позиция Хабирова по конфликту, отмечают сами башкиры с иронией, менялась как флюгер на ветру. В декабре прошлого года он, поддерживая планы БСК, заявлял активистам «бесполезно пытаться меня ломать», в феврале отрезал: «Куштау будет разрабатываться». «Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. Они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И при этом еще несколько лет Стерлитамак сидел бы без штанов!», — эмоционально говорил он.

Однако после того, как конфликт попал в федеральные СМИ, и в поддержку активистов неожиданно высказался Владимир Путин, 16 августа Хабиров заявил: «Будем искать компромисс», «не будет компромисса, не будет и разработки», все еще поддерживая фактически позицию БСК («предприятие надо спасать»). Пока, наконец, не сдался, и не заявил, что переход компании в частные руки стал «очевидно для нас несправедливой и незаконной сделкой», имея в виду приватизацию БСК, которая привела к утере контрольного пакета акций региональными властями.

2 сентября глава Башкирии подписал постановление правительства РБ, придав спорному шихану статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Фото bashinform.ru

Так же «внезапно» Хабиров обнаружил и факт «выведения денег» из Башкирской содовой компании и называл приватизацию «хамской». На прошлой неделе в истории окончательно была поставлена точка: 2 сентября глава Башкирии подписал постановление правительства РБ, придав спорному шихану статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Решать вопрос о возвращении пакета акций БСК команда Хабирова обещала в рамках уголовных дел: ущерб от потери акций производства «Соды» власти оценили в 34 млрд рублей.

«Коронавирусный экзамен»

Второй значимой темой его годового правления Башкортостаном стала борьба с коронавирусом, которая в итоге тоже засветила регион в федеральных СМИ, и вновь не в лучшем виде. Причиной стала неожиданная вспышка COVID-19 в марте — апреле в местной РКБ, после чего больницу пришлось закрыть на карантин. 30 сотрудников больницы записали видеообращения к Путину, потребовав провести расследование случившегося. Врачи заявляли, в частности, что в коронавирусной вспышке виновато руководство РКБ, местный Минздрав и другие чиновники, которые, якобы, скрывали статистику по заболеваниям с конца марта 2020 года.



Хабиров тогда комментировал ситуацию сдержанно, заявив, что диагноз подтвердился лишь у двоих — протестированы были тысячи, еще 150—170 человек, пациентов и врачей, уверял он, «с неподтвержденным диагнозом». Впрочем, глава республики и его команда, после того, как о РКБ стало известно всей России, перевели часть врачей и пациентов в другую больницу, часть корпусов закрыли, часть отправили в изолятор. «Нам нужно срочно провести и завершить те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ», — заявлял он в апреле.

30 сотрудников больницы записали видеообращения к Путину, потребовав провести расследование случившегося. Фото Валерия Шахова / bashinform.ru

С другой стороны, отмечают местные наблюдатели, Хабиров запомнился в эпидемию и позитивными историями: именно по его поручению новый ковидгоспиталь стоимостью почти 2 млрд рублей (затраты поделили регион и Москва) был построен за 55 дней (даже быстрее, чем в Татарстане). Клиника рассчитана на лечение 383 пациентов, но в режиме чрезвычайной ситуации позволяет разместить до 470 коек.



Уже в середине июля весь коечный фонд нового госпиталя был полностью «забит», что отчасти помогло преодолеть трудности с госпитализацией пациентов с подозрением на коронавирус «из-за переполненности инфекционных отделений в больницах», вплоть до того, что пациентов, писали СМИ, клали в коридоры, так как все палаты были заняты.



Не обошлось, впрочем, и без громких заявлений, которыми Хабиров и так знаменит. Башкирский лидер заявил, что не примет на государственную и муниципальную службу специалистов, которые имеют штрафы за нарушение карантина по коронавирусу. И угрожал увольнением директорам тех школ, ученики которых будут замечены в очном праздновании «последнего звонка», и главврачам тех больниц, где отказывают в приеме пациентов.

Свою неприязнь Хабиров выразил и в выговоре чиновникам, которые смотрят во время совещания в мобильные телефоны. Фото tatarstan.ru

Закрыл чиновникам границу и отменил корпоративы

Запомнился общественности Хабиров и своей борьбой — хотя некоторые и называли ее «показной» — с чрезмерными затратами чиновников всех уровней. Так, в феврале этого года глава РБ возмутился «ритуальными» поездками чиновников за рубеж. «Я чиновнический туризм просил завершить»,— заявил он, возмутившись, в частности, планами Госкомитета по внешнеэкономическим связям посетить зарубежный строительный форум: «Зачем они едут? Они специалисты?». «Вообще запрещу сейчас все эти поездки», — резко резюмировал он.



Свою неприязнь он выразил и в выговоре чиновникам, которые смотрят во время совещания в мобильные телефоны: «Вы зачем сюда приходите? Все время в телефонах сидите. Мебель здесь не нужна», напомнив, что совещание транслируется в прямом эфире.



В декабре прошлого года Хабиров и вовсе настойчиво рекомендовал подчиненным… отказаться от новогодних корпоративов. «Заживем получше, будем праздновать. Я не запрещаю праздновать, празднуйте, но всегда нужно быть умеренным», — отметил он. Предложил лишь «поздравить коллектив, посидеть в столовой и выпить бокал шампанского, но без фейерверков и пышных празднований». По его словам, «корпоратив — это по-другому просто пьянка». Тогда же он предложил ограничить вообще всем башкирам покупку алкоголя в новогодние дни, заметив, что «как показывает опыт прошлых лет, основные пожары, пьяные истории случаются в районе 4 и 5 января», когда длинная линейка беспробудная».

В числе попыток Хабирова решить проблему можно отметить спасение от банкротства «Башавтотранса», закупку больших автобусов. Фото bashinform.ru

Спасал «Башавтортранс», издательство «Башкортостан» и решал транспортную проблему

Надо отметить, что несмотря на свои громкие и не всегда удачные заявления, Радий Хабиров оказался способным на самокритику. И если в случае с Куштау можно говорить о давлении сверху, заставившим на 90 градусов изменить свою риторику, то иначе выглядят его заявления и поступки по решению транспортной проблемы Уфы.



Приехав в город зимой 2018—2019 года, политик, по его собственному признанию, был поражен «ужасным транспортом в Уфе: «Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков. Я поставил себе задачу разобраться с этим максимум за год». В числе попыток его решить проблему можно отметить спасение от банкротства «Башавтотранс», закупку больших автобусов, он, по его словам, «почти полностью выдавил» нелегальных перевозчиков, ввел транспортную карту «Алга», восстановил сообщение официальными компаниями на межгороде.



Но в сентябре Хабиров признался: «Мы думали, что транспортную проблему Уфы можно разрешить лихим наскоком, но, как видим, история оказалась долгой». И перевел стрелки часов на сентябрь 2021 года, когда его подчиненные должны полностью подготовить всю транспортную инфраструктуру, исключить ненужные маршруты (а их почти 50 из 122) — реформы он предложил реализовывать «в сотрудничестве с коммерческими перевозчиками».



В актив Хабирову можно записать и спасение от банкротства крупнейшего башкирского издательства — ГУП «Издательство Башкортостан». 23 октября 2018 года кредиторы на своем собрании должны были одобрить решение о прекращении хозяйственной деятельности издательства в связи с невозможностью сохранения предприятия, которое задолжало кредиторам более 380 млн рублей (долги были накоплены в 2009 году — предприятие не смогло вернуть кредит, взятый на приобретение новых печатных станков). Однако Хабиров, только-только прилетев в Уфу в должности врио главы РБ, распорядился предотвратить банкротство предприятия, заявив, что регион не останется без единственного государственного издательства. В итоге основной кредитор — «Региональный фонд» — направил письмо о том, что погашает всю задолженность перед кредиторами. Издательство было спасено.

В качестве поддержки застройщиков был предложен ряд мер: власти пообещали финансовую помощь банков, решение вопросов с поставщиками, государственное регулирование цен и недопущение их повышения. Фото: vk.com/tretiitrest

Поругался с застройщиками, а потом разрешил точечную застройку



Отношения с бизнесом Хабирова можно вообще охарактеризовать как «сложные», что, впрочем, вполне понятно для новичка, пришедшего в регион, не зная всех скрытых связей между влиятельными фигурами как чиновников, так и руководителей компаний. Однако глава республики, по-видимому, постепенно научился договариваться и смягчил риторику. Так, еще осенью прошлого года он обрушился с критикой на строительные компании региона, заявив, в частности, о готовности «вытеснить» с регионального рынка недвижимости крупнейших застройщиков Уфы, «если последние не пойдут навстречу властям в вопросе строительства социальных объектов в возводимых ими новых кварталах» (застройщики ссылались на нерентабельность подобных строек).



Наблюдатели посчитали это неприкрытым давлением на бизнес, Хабиров, отмечали они, «действует буквально на грани». Глава Башкортостана поручил к декабрю собрать совещание с десятком крупнейших застройщиков Уфы для обсуждения стратегии дальнейшей работы: «Если они против, воспользуюсь полномочиями и вытесню их с рынка. Лучше один раз обрушить рынок и навести порядок, чем потом все переделывать за ними».



Но уже в марте 2020 года Хабиров вынужден был смягчить свою позицию, дав понять, что его команда готова работать с каждым застройщиком. В качестве поддержки застройщиков был предложен ряд мер: власти пообещали финансовую помощь банков, решение вопросов с поставщиками, государственное регулирование цен и недопущение их повышения.



Мало того, Хабиров даже откатил назад, правда, устами своего подчиненного, зампредседателя Госкомитета РБ по строительству Артема Ковшова, предложившего застройщикам в кризис «не вводить в эксплуатацию жилые комплексы, а ограничиться на время точечными застройками». При том что еще в 2010 году бывший глава республики Рустем Хамитов запретил строительство объектов точечной застройки, а в 2019 году линию предшественника поддержал и Радий Хабиров.

ВНЗМ в итоге остался в Уфе. Фото vnzm.ru

Выпутывался из унаследованных от Хамитова конфликтов с бизнесом

Хабирову даже удалось разрулить, пусть и довольно жестко, некоторые конфликты, которые достались ему «по наследству» от Рустэма Хамитова. Как мы уже писали в своем материале о задолженности башкирских компаний, в начале 2019 года руководитель и владелец одного из крупнейших предприятий республики «Востокнефтезаводмонтаж» пригрозил башкирским властям об уходе своей компании из-под юрисдикции УФНС по РБ в Петербург из-за неблагоприятного инвестиционного климата (к которому на тот момент Хабиров как новичок, конечно, не имел никакого отношения).



Почти сразу же в ответ Арбитражный суд Башкортостана ввел процедуру наблюдения в АО «Востокнефтезаводмонтаж», компания получила от налоговой иски о банкротстве. После переговоров в кулуарах конфликт удалось уладить: в начале 2020 года Бикмухаметов смог избежать субсидиарной ответственности по долгам дочернего предприятия ВНЗМ — ЗАО «Уфимская монтажная фирма №1 «Востокнефтезаводмонтаж», которое банкротили местные налоговики за долги в 100 млн рублей (еще 166 млн компания должна остальным кредиторам) — за них теперь будет расплачиваться материнская компания. ВНЗМ в итоге остался в Уфе.

Дружба с «Газпромом» с прицелом под ОЭЗ

Договариваться Радий Хабиров умеет и с «варягами», особенно когда на кону стоят большие деньги. Так, например, в мае 2020 года, в разгар пандемии, было объявлено о создании в Башкортостане особой экономической зоны «Алга», на строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры до 2025 года из бюджета республики обещали выделить 6,3 млрд рублей. ОЭЗ должна стать одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров, заявил Хабиров.



Сам проект, очевидно, пролоббировал «Газпром», так как именно его «дочка» «Газпром нефтехим Салават» и его крупный подрядчик «Салаватнефтехимпроект» заявились первыми резидентами новой ОЭЗ. Напомним, как мы недавно писали, еще в 2017 году, когда обсуждалось создание производственного комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен — речь заходила об инвестициях в объеме «несколько миллиардов долларов» (об этом в 2017 году заявлял на тот момент глава РБ Рустэм Хамитов).



Уже в мае 2019 года новый глава региона Радий Хабиров заявил о том, что «Газпром» оценивает инвестиции в создание комплекса по переработке природного газа с последующим получением олефинов и полиолефинов в Башкортостане более чем в 300 млрд рублей. Вложить 6 млрд рублей, чтобы затем получить 300 млрд рублей, согласитесь, бизнес-план у Хабирова получился довольно неплохой, если он в итоге будет реализован.

Радий Хабиров на встрече в Уфе с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» резко заявил: «Никаких проблем в части поддержки клуба не будет». Фото glavarb.ru

Поддерживает ХК «Салават Юлаев», выбивая средства у Игоря Сечина

В настоящее время власти региона ведут непростые переговоры с другим крупняком, «Башнефтью», которая, напомним, «уплыла» к «Роснефти» и резко урезала в кризисном 2020 году социальные затраты. Так, в июле башкиры рассказали о прекращении благотворительной помощи от нефтяников: «Хоккеистам клуба «Салават Юлаев» начали задерживать зарплату из-за финансовых проблем, которые испытывает клуб, возникла и угроза приостановки социальных проектов, финансируемых фондом».



Позиция «Башнефти» у самих башкирских властей вызвала, мягко говоря, недоумение. И здесь Радий Хабиров пока непреклонен, на прошлой неделе на встрече в Уфе с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» он резко заявил: «Никаких проблем в части поддержки клуба не будет». По его словам, команда без спонсоров не останется, потому что «идут определенные переговоры, нас поддерживают», очевидно имея в виду кулуарные переговоры с командой Игоря Сечина.

Жители жаловались на проблемы со здоровьем и неприятный запах из-за карьера, где окислялась (тлела) руда. Фото president-sovet.ru

Как «Сибай» чуть не стал «Куштау»

Умение Хабирова разрубать «гордиевы узлы» в случае, казалось бы, неразрешимых конфликтов бизнеса с общественностью пригодилось ему год назад, когда была, можно сказать, «репетиция» скандала с шиханом и БСК. Тогда бурлил город Сибай из-за неблагоприятной экологической ситуации вокруг карьера компании УГМК, принадлежащей Искандару Махмудову.



Жители жаловались на проблемы со здоровьем и неприятный запах из-за карьера, где окислялась (тлела) руда. В январе 2019 года команда Хабирова направила в Сибай бригаду врачей и передвижные лаборатории, детей местных жителей направили в санатории. Сам Хабиров несколько раз встречался с местными жителями, договаривался с руководством УГМК по решению проблемы, выбив в итоге обещание у компании направить местной администрации 200 млн рублей в качестве денежной компенсации за причиненный вред здоровью жителям Сибая (изначально руководство УГМК отказывалось это делать без решения суда).



«Ситуация в Сибае нас сплотила», — отметил глава РБ. Но имея в виду и дружбу с УГМК, которая вообще-то должна инвестировать в местную разработку Подольского месторождения 50 млрд рублей, — от таких денег не отказываются.

Разогнать рост инвестиций, несмотря на коронавирус

В целом положительно об отношениях бизнеса с властью нового главы РБ говорят цифры. «Республике нужен экономический драйв, инвестиционный прорыв, — заявлял руководитель региона в итоговой речи в 2019 году. — В этом году мы смогли добиться 15 процентов роста инвестиций. В последние годы был ноль процентов».



Уже в первом полугодии 2020 года — и это несмотря на пандемию и общий кризис — Хабиров отчитался о росте инвестиций на 9%. Кстати, отчитался он об этом на деловом форуме, который проходил, очевидно, в качестве знака всеобщего примирения в Сибае. Только за один 2019 год после введения еженедельных встреч инвесторов с чиновниками (так называемые «инвестиционные часы»), команда Хабирова рассмотрела 230 инвестпроектов на сумму в 682 млрд рублей.

Летом прошлого года на нового главу (еще с приставкой врио) обрушились журналисты с местными же активистами из-за скандала на Пятом Всемирном курултае башкир. Фото Тимура Рахматуллина

Ссоры с националистами, местными СМИ и семьей Муртазы Рахимова

Сложнее для команды Хабирова оказалось договариваться как с местными активистами по национальному вопросу, который в Башкортостане не менее животрепещущий, чем в Татарстане, так и с независимыми местными СМИ. Летом прошлого года на нового главу (еще с приставкой врио) обрушились журналисты с местными же активистами из-за скандала на Пятом Всемирном курултае башкир, назвав его «балаганом, который показал слабость и незрелость команды Радия Хабирова».



Перед началом курултая у всех на глазах замруководителя управления по внутренней политике Администрации главы РБ Азат Бадранов вырвал мандат у председателя БОО «Башкорт» Фаиля Алсынова, схватив общественника за руку и выпроводив его из здания Конгресс-холла при помощи полиции. Впоследствии выяснилось, что от участия в курултае отстранили почти всех делегатов «Башкорта» (которых выбрали делегатами местные жители различных районов РБ), а ее представителей, как и редакторов крупных независимых СМИ, задержали.



Хабиров назвал активистов организации «шовинистами, скатывающимися к расизму». «Когда организации лезут в политику, опираясь на национальность — я этого не позволю», — отрезал он в интервью радио «Эхо Москвы». В феврале 2020 года он резко выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».

А на прошлой неделе случилась провокация в отношении башкирского медиа-менеджера Рауфы Рахимовой, издателя независимого сайта ProUfu, которая, якобы, призвала россиян к физическому сопротивлению властям (что можно было преподнести как экстремизм). В издании это расценили как «продолжение информационной войны», которая ведется с лета прошлого года. Особенно, по словам представителей СМИ, политическое давление усилилось во время освещения событий вокруг Куштау: «В частности, нашим постоянным и потенциальным рекламодателям стали поступать звонки «сверху» c требованием не сотрудничать с нами».



Рауфа Рахимова — племянница экс-президента РБ Муртазы Рахимова, у которого годами длится конфликт с бывшим собственным пресс-секретарем Ростиславом Мурзагуловым. Фото proufu.ru

Пикантности ситуации добавляет то, что Рауфа Рахимова — племянница экс-президента РБ Муртазы Рахимова, у которого годами длится конфликт с бывшим собственным пресс-секретарем Ростиславом Мурзагуловым, написавшим про него книгу «Бабай всея Руси». Хабиров почти демонстративно назначил Мурзагулова председателем совета директоров АО «Башинформ» с задачей координации деятельности агентства, а также Башкирского спутникового телевидения, киностудии «Башкортостан» и одноименного издательства, где печатаются более ста региональных и муниципальных газет.

С другой стороны, наблюдатели позитивно оценивают масштабные празднования 100-летия Башкортостана и 100-летия башкирского писателя Мустая Карима, которые прошли уже под руководством Радия Хабирова в 2019 году. К юбилею республики подверстали и реализацию масштабной программы «К 100-летию Башкортостана — 100 новых объектов»: к празднику в регионе построили десятки учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты социальной, дорожной, инженерной инфраструктуры.



На открытии памятника поэту Хабиров назвал его «наставником и нравственным идеалом для миллионов людей. А имя Мустая Карима, несмотря на жаркие споры, получил Международный аэропорт в Уфе. Подробно о том, как масштабно проходил юбилей, в том числе и на федеральном уровне, газета «Реальное время» подробно писала.

Нельзя не отметить еще один положительный момент — налаживание сотрудничества РБ с вечным соперником — Татарстаном. Фото Максима Платонова

И друзья, и соперники

Наконец, нельзя не отметить еще один положительный момент — налаживание сотрудничества РБ с вечным соперником — Татарстаном. Мало того, что при Хабирове прошли дни Татарстана в Башкортостане, сам он неоднократно встречался с президентом республики Рустамом Миннихановым, и отправлял своих подчиненных в Казань «набираться опыта».



Уже в первом своем послании Госсобранию РБ Хабиров предложил новый лозунг, сделав фактически вызов команде Минниханова, перефразировав татарстанский: «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!». Особенными отношения с Татарстаном стали после того, как Радий Хабиров улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав регионов, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций, поднявшись в нем с 13-го места, которое он занимал в ноябре 2019 года, на 10-е, попав в зону губернаторов с «очень сильным влиянием», в которой находится и Рустам Минниханов.



После того, как Башкортостан впервые вошел в десятку рейтинга инвестиционного климата АСИ, где Татарстан занимает второе место, Путин даже сам заострил соперничество регионов, прямо спросив: «Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?». Хабиров в своем ответе признался, что Татарстан — «очень сильный стимул для нас», и назвал обе республики «братскими». «Они для нас даже в каком-то смысле учителя, мы с ними обмениваемся опытом, но приближаемся к ним», — отметил Хабиров.