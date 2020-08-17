Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы Ишимбайского района

У здания администрации Ишимбайского района в Башкирии проходит стихийный митинг. По оценкам разных СМИ, он собрал от нескольких сотен до тысячи человек.

Люди требуют отставки главы администрации района Азамата Абдрахманова. Они скандируют «Позор!», «Азамат, иди домой!».



Ранее экоактивисты обвинили Абдрахманова и руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина в организации нападения на палаточный лагерь защитников Куштау. По их словам, Абдрахманов опрокидывал палатки вместе с находившимися в них вещами.

Сегодня Хабиров объяснил, что запланированная на 17 сентября встреча с экоактивистами для обсуждения ситуации по горе Куштау не состоялась из-за неприемлемых условий.