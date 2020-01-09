100 самых влиятельных людей Башкирии

Топ-100 элиты Башкирии: как Хабиров поднял Назарова и свою жену, а siloviki затаились

В первый рабочий день 2020 года «Реальное время» подготовило свежий рейтинг административной и деловой элиты Башкирии. Успешные для Радия Хабирова выборы, новые назначения, «Содовая война», скандалы и другие процессы не прошли без внимания экспертов. В топ-100 попали как узнаваемые лица, так и новички, которые ранее были практически незаметны неискушенному читателю.

В 2020 год — с новым заделом

«Реальное время», продолжая анализировать процессы в регионах Поволжья, подготовило очередной рейтинг самых влиятельных людей Башкортостана. В подготовке нашего исследования приняли участие политологи, экономисты, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие уфимскую политическую «кухню», общественные деятели, бизнесмены, чиновники (в том числе бывшие) — всего 21 эксперт с различными политическими взглядами. Им предлагалось оценить каждого из рейтингуемых по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь республики.

Сравнивая с предыдущим «хит-парадом», проведенным интернет-газетой в 2019 году, можно обратить внимание на тех, кто нарастил политические мускулы, и тех, кто вообще вылетел из «золотой сотни». Появилось и несколько знаковых новичков. Тому есть свои причины: за последние месяцы проведены выборы главы РБ, произошли кадровые рокировки, структура правительства претерпела некоторые изменения, в Уфе проведены несколько масштабных форумов. К тому же федеральная повестка в немалой степени отражается на регионе.



Топ-100 административной и деловой элиты Башкортостана, январь 2020 года

Место Персона Балл Предыдущее место 1 Хабиров Радий Фаритович — глава Республики Башкортостан 206 1 2 Сидякин Александр Геннадьевич — руководитель администрации главы РБ 174 2 3 Назаров Андрей Геннадьевич — первый заместитель премьер-министра правительства РБ 170 8 4 Мурзагулов Ростислав Рафкатович — председатель Совета директоров АО «Башинформ» 160 3 5 Баширов Ринат Рашитович — первый заместитель руководителя администрации главы РБ 140 4 6 Серышев Юрий Валентинович — начальник УФСБ по РБ 139 7 7 Деев Роман Викторович — министр внутренних дел по РБ 135 16 8 Прочаковская Елена Анатольевна — начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям 124 28—30 9 Мустафин Ульфат Мансурович — глава администрации ГО г. Уфа 123 5 10 Хабирова (Аветисян) Каринэ Владимировна — супруга врио главы РБ 121 12 11 Ахмадинуров Рустем Маратович — руководитель регионального исполкома «Единой России» 120 6 12 Кильсенбаев Урал Тагирович — заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике 119 new 13 Фазрахманов Ильшат Ильдусович — заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства РБ 116 26—27 14—15 Тажитдинов Илшат Азаматович — первый заместитель премьер-министра правительства РБ — руководитель аппарата правительства РБ 111 18 Татриев Хасан Курейшевич — президент и председатель правления ПАО «Башнефть» 111 new 16 Чернятьев Денис Николаевич — руководитель СУ Следственного комитета РФ по РБ 110 new 17 Иванова Ленара Хакимовна — заместитель премьер-министра правительства РБ — министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ 108 14 18—19 Толкачев Константин Борисович — председатель Государственного собрания — Курултая РБ 107 23—25 Ишмухаметов Рустам Рифатович — заместитель председателя Государственного собрания — Курултая РБ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ 107 15 20 Забелин Максим Васильевич — министр здравоохранения РБ 106 13 21 Каримов Тимербулат Олегович — председатель совета г. Плеса (Ивановская область), предприниматель 105 21 22 Рахимов Муртаза Губайдуллович — первый президент РБ, председатель совета благотворительного фонда «Урал» 104 17 23 Латыпова Земфира Узбековна — председатель Верховного суда РБ 103 19 24 Рапота Григорий Алексеевич — председатель совета директоров АО «Башкирская содовая компания» 103 39—40 25—26 Абдрахимов Раиф Рамазанович — заместитель премьер-министра правительства РБ 102 23—25 Качкаев Павел Рюрикович — депутат Госдумы РФ, председатель правления Собора русских Башкортостана 102 20 27 Шагимуратов Константин Нилович — председатель Контрольно-счетной палаты РБ 101 46—47 28 Аиткулова Эльвира Ринатовна — заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир, руководитель общественной приемной Д.А. Медведева в РБ 100 34—35 29 Беляев Борис Владимирович — заместитель премьер-министра правительства РБ — министр жилищно-коммунального хозяйства РБ 99 new 30 Макаренко Илона Анатольевна — председатель ЦИК РБ 98 31 31—33 Муратов Рустам Хамитович — заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ 97 new Игтисамова Лира Закуановна — министр финансов РБ 97 26—27 Таджуддин Талгат Сафич — верховный муфтий, председатель ЦДУМ России 97 28—30 34 Бадранов Азат Шамилевич — начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию 96 new 35—36 Ахметвалеев Искандер Рауфович — заместитель руководителя администрации главы РБ 95 new Вахитов Марат Мусаевич — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РБ 95 43 37—40 Валеев Шамиль Римзилевич — руководитель аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ 94 33 Гумерова Лилия Салаватовна — член Совета Федерации от РБ, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир 94 48 Закомалдин Михаил Иванович — главный федеральный инспектор по РБ 94 36 Ягафаров Фанур Мухарямович — заместитель премьер-министра правительства РБ 94 49—50 41 Арсёнов Игорь Геннадьевич — председатель Арбитражного суда РБ 91 42 42 Мухаметьянов Тимур Рафисович — председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству 89 46—47 43 Ялалов Ирек Ишмухаметович — член Совета Федерации от РБ 88 38 44—48 Арсланова Гульшат Маратовна — министр земельных и имущественных отношений РБ 87 new Никон (Васюков) — митрополит, настоятель Башкортостанской митрополии 87 39—40 Пашкова Татьяна Валерьевна — начальник секретариата главы РБ 87 new Шафикова Амина Ивниевна — министр культуры РБ 87 56—57 Хажин Айбулат Вакилович — министр образования РБ 87 45 49 Бойцова Римма Юрьевна — председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству 86 53—55 50 Шарипов Шамиль Гусманович — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», депутат Госсобрания — Курултая РБ 85 60—66 51—54 Павлова Наталья Андреевна — редактор «Коммерсанта» в Башкортостане 84 51—52 Семивеличенко Евгений Александрович — управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», депутат Госсобрания — Курултая РБ 84 22 Хомяков Андрей Николаевич — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ 84 76—78 Сагитов Ирек Хайривариевич — заместитель премьер-министра правительства РБ 84 new 55—56 Сарбаев Раиль Салихович — генеральный директор Корпорации развития Башкортостана 83 60—66 Рахимова Рауфа Гареевна — редакционный директор ProUfu.ru и газеты Bonus 83 56—57 57—58 Салихов Азамат Рафаэлевич — директор ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) 82 60—66 Зарафутдинов Рустам Ришатович — директор ГУП ТРК «Башкортостан» 82 60—66 59—60 Байгускаров Зариф Закирович — депутат Госдумы РФ 81 28—30 Ахметшин Альберт Амирович — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (управляющей компании ПАО «Газпром газораспреление Уфа») 81 100 61—63 Валиев Артем Валерьевич — журналист, глава объединенной редакции АО «Башинформ» 80 60—66 Ребров Роман Сергеевич — управляющий делами главы РБ 80 37 Латыпов Марат Раисович — начальник ГУ МЧС России по РБ 80 76—78 64—65 Мирсаяпов Руслан Загитович — председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям 79 44 Хакимов Тимур Артурович — президент Торгово-промышленной палаты РБ 79 58—59 66—67 Нафиков Салават Тагирович — председатель Государственного комитета РБ по туризму 78 new Мелкоедов Борис Николаевич — руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ 78 60—66 68 Биргалин Айнур Азаматович — муфтий, председатель ДУМ РБ 76 new 69—72 Гумеров Фарит Рифович — председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям 74 53—55 Воробьева Альбина Равиловна — полномочный представитель главы РБ в Государственном собрании — Курултае РБ 74 80—81 Галин Азат Ансарович — начальник государственно-правового управления главы РБ 74 new Павлов Валентин Николаевич — ректор БГМУ 74 69—75 73—75 Шельдяев Александр Николаевич — министр промышленности и энергетики РБ 73 new Коземаслов Юрий Александрович — начальник управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями 73 new Субханкулова Рида Тагировна — председатель комитета Госсобрания РБ по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 73 82—85 76—79 Шафиков Ильдар Маратович — председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору 72 79 Асадуллин Флюр Минзагитович — уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ 72 new Махмутов Ильнур Анварович — руководитель Управления ФССП по РБ, главный судебный пристав РБ 72 new Мнушкин Игорь Анатольевич — генеральный директор ООО НИПИ НГ «Петон» 72 new 80 Каримов Айрат Азатович — генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават», депутат Госсобрания — Курултая РБ 71 93—97 81—87 Куликов Владимир Иванович — глава администрации ГО г. Стерлитамак 70 82—85 Шарафутдинов Марат Искандарович — министр лесного хозяйства РБ 70 86 Ахмадуллин Марат Фидаевич — председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре 70 69—75 Марданшин Рафаэль Мирхатимович — депутат Госдумы РФ 70 49—50 Чириков Алексей Львович — начальник УФСИН России по РБ 70 new Степанов Евгений Георгиевич — руководитель Управления Роспотребнадора по РБ, главный государственный врач по РБ 70 new Клюковская Лилия Марваровна — главный редактор ИА «Медиакорсеть» 70 new 88—94 Панчихина Ольга Юрьевна — председатель Общественной палаты РБ 69 69—75 Хабибов Руслан Тагирович — министр молодежной политики и спорта РБ 69 87—89 Разумикин Геннадий Валентинович — министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 69 90—92 Саенко Татьяна Игоревна — начальник управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике 69 new Кашапов Марат Данилович — председатель Национального банка РБ 69 69—75 Симановский Александр Александрович — генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» 69 new Рахматуллина Зугура Ягануровна — депутат Госдумы РФ 69 82—85 95—100 Симандуев Роман Давидович — полномочный представитель РБ при президенте РФ — заместитель премьер-министра правительства РБ 68 new Бурдюк Светлана Николаевна — председатель Государственного комитета РБ по тарифам 68 new Полстовалов Олег Владимирович — начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ 68 10 Путенихин Сергей Константинович — начальник экспертного управления главы РБ 68 new Харасов Салават Фаттахович — председатель комитета Госсобрания РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 68 98 Баталова Рима Акбердиновна — депутат Госдумы РФ 68 60—66 Мавлияров Хамит Давлетярович — президент Фонда «Национальное культурное наследие» 68 58—59 Шароватов Дмитрий Вячеславович — председатель правления — генеральный директор АО «БЭСК» (управляющей организации ООО «Башкирэнерго») 68 new Нугуманов Рауф Самигуллович — генеральный директор АО «Башспирт» 68 new

Помимо примелькавшихся на экранах и страницах газет чиновников, в верхнем эшелоне «чарта» оказалось немало лиц из правоохранительных органов, которые подотчетны в первую очередь Москве. Разумеется, в списке имеются представители законодательной власти — как республиканской, так и федеральной. Попали сюда и руководители крупных компаний: хоть и не в деньгах счастье, но прямо или косвенно участвовать в принятии важных для региона решений обладатели крупного капитала вполне способны. Также некоторым влиянием обладают медиаменеджеры: «четвертая власть» по-прежнему продолжает отображать повестку сильных мира сего, передавать аудитории важные сигналы сверху и ретранслировать чаяния населения властям. Лидеры религиозных организаций, общественных объединений тоже не обделены вниманием респондентов.

Как отметил политолог Аббас Галлямов, рейтинг «Реального времени» неплохо отражает «дневную» ситуацию — ту, что у всех на виду.



— Стоит, однако, наступить «вечеру» — и все предстает в другом свете: главными становятся силовики, — подчеркивает эксперт. — Лидеры «дневного» рейтинга, кстати, как никто, хорошо знают, кто является настоящим хозяином — и в стране, и в регионе. Это представители силового блока. Все региональные элиты для них — не более чем стадо, которое они могут остричь в любой момент, когда сочтут это необходимым.

«Золото» достается…

Итак, первую строчку рейтинга ожидаемо занял Радий Хабиров. В сентябре он прошел через такую формальную процедуру, как выборы (с результатом 82%), и теперь он уже полноценный глава Башкирии, без приставки «врио». После избрания он обновил состав правительства и возглавил региональное отделение партии «Единая Россия».

С момента своего назначения Хабиров затеял ряд реформ, не раз делал выпады в адрес соседнего Татарстана и отличился громкими лозунгами («Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!», Make Bashkiria great again, «Счастье работать дома», «Алға» и др.). За категоричные заявления, непримиримую позицию в отдельных вопросах и жесткую риторику его уже начали сравнивать с Терминатором (и Арматур-батыром). А после видео с подготовкой пельменей семье к 8 марта острые на язык жители республики стали называть его Камыр-батыр (ҡамыр — «тесто» по-башкирски).

В сентябре он прошел через такую формальную процедуру, как выборы (с результатом 82%), и теперь он уже полноценный глава Башкирии, без приставки «врио»

Но транспортная реформа до сих пор не доведена до конца, многие обещания еще не исполнены, отдельные члены «команды Хабирова» вызывают вопросы у экспертов, как и компании, которые выигрывают тендеры на ряд крупных проектов в регионе. Недопуск общественников или применение силы против критиков власти на различных республиканских и городских слушаниях вряд ли прибавили ему симпатий в глазах населения.

Во время своего послания глава РБ признался: «Я вас разочарую». Действительно, многие не оценили его отмашку на передачу шихана Куштау «Башкирской содовой компании», как и намеки на «подкупных журналистов и националистов», защищающих уникальные горы. В соцсетях вызвал усмешку его призыв не уезжать из республики — в то время когда социально-экономическая ситуация в регионе далеко не самая лучшая. А видеоролик о семье «Мой папа лжет», которым он заставил прослезиться женскую половину зала Конгресс-холла, оказался переснятой социальной рекламой My Father Lies. Отчитался он и о ликвидации задымления на Сибайском карьере, однако в зауральском городе местные активисты до сих пор фиксируют превышение ПДК диоксида серы. Кроме того, ряд открытых за год социальных учреждений, которыми Хабиров похвастался во время своего обращения, начали строиться еще при Рустэме Хамитове.

На пьедестале почета новые лица

На втором месте по-прежнему удерживается руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, давний приятель Хабирова. Несмотря на непубличный характер должности, он получил высокие баллы респондентов как влиятельный политик. До возвращения в Уфу он был депутатом Госдумы от Татарстана. Связи чиновника с федеральными политиками, с представителями бизнеса оказываются полезными для республики. За год на него было возложено немало задач, с которыми он вполне успешно справился.

Смог он «протащить» во власть и своих людей. Среди его креатур называют имя Риммы Бойцовой (тоже попала в рейтинг), возглавляющей Госкомитет РБ по предпринимательству. Она вместе со своим патроном организовала поездку Хабирова на московский форум «Открытые инновации — 2019». И Сидякин может записать себе в актив подписание соглашения республики с фондом «Сколково» (председатель — Александр Дворкович). Башкирия теперь официально стала региональным оператором «Сколково», что открывает широкие перспективы для башкирских резидентов (получение миллионных грантов, налоговые льготы и другие преференции).

На втором месте по-прежнему удерживается руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, давний приятель Хабирова

По некоторой информации, он даже рассматривался как возможный премьер-министр республики. Другие источники «Реального времени» отмечают, что амбициозный политик с богатым бэкграундом может возглавить один из регионов России, осталось лишь дождаться отмашки Владимира Путина.

Солидный прыжок в рейтинге совершил Андрей Назаров, переместившийся с восьмого места на третье. «Бронзу» ему обеспечила должность первого вице-премьера республики, де-факто — премьер-министра. По слухам, Хабиров хотел усадить его именно в премьерское кресло, но в Кремле не одобрили такой порыв главы РБ. Вместе с тем журнал Forbes упомянул аффилированный с Назаровым холдинг «Гранель» как крупнейшего застройщика страны. В издании указывается, что резкий рост девелоперской компании из Башкирии связан с дружбой Назарова и Хабирова. Недавно стало известно, что «Гранели» достанется под застройку территория уфимского санатория «Зеленая роща» — эта новость не понравилась некоторым горожанам, и в Сети появилась петиция против сноса старых зданий здравницы и возведения новых. Другая аффилированная с ним компания, «Аструм», управляет торговыми центрами в городах республики, кинотеатром в Салавате и другими объектами коммерческой недвижимости.

В десяточке

Зато потерял место на пьедестале почета и опустился на четвертую строчку другой соратник руководителя республики — председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, прошедший с Хабировым красногорскую школу и работу с Муртазой Рахимовым. Вторая его должность — глава попечительского совета ФК «Уфа». Первый замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов попал на пятое место.

В топ-10 также оказались два силовика — начальник УФСБ по РБ Юрий Серышев (6-е место) и министр внутренних дел Роман Деев (7-е место). Чекист, известный борьбой с коррупцией и бандподпольем, придя в регион в 2018 году, начал с проверок Башгосуниверситете, после которых уволились несколько проректоров. Затем последовало дело бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева, подозреваемого в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков. Потом эфэсбэшники взялись за некоторых высокопоставленных представителей прокуратуры РБ. В декабре 2019 года сотрудники спецслужб задержали директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, подозреваемого в получении взятки в 3 млн рублей.

Удержался в «горячей десятке» мэр Уфы Ульфат Мустафин, скатившись на четыре позиции. Фото ufacity.info

Удержался в «горячей десятке» мэр Уфы Ульфат Мустафин, скатившись на четыре позиции (9-е место). Градоначальник периодически получает задания от главы через соцсети: например, об уборке снега. Своеобразным испытанием стало украшение башкирской столицы к Новому 2020 году — так, чтоб мэр Казани рыдал. Упала ли хоть одна слезинка Ильсура Метшина, пока неизвестно. Но на праздничную иллюминацию город хорошо потратился.

Зато нарастила политический вес, поднявшись на 20 строчек, Елена Прочаковская — начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям (8-е место). Бывшей красногорской чиновнице и журналистке Хабиров поручил отвечать за соцсети, осуществляя обратную связь с населением, и курировать «Инцидент-менеджмент». До сентября 2019 года она занимала должность руководителя рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях администрации главы РБ.

Также впервые попала в топ-10 супруга главы республики Каринэ Хабирова (Аветисян). Она частенько сопровождает своего влиятельного мужа на официальных и полуофициальных встречах. Нередко прекрасная половинка Хабирова появляется одна на мероприятиях социального характера, посвященных молодежи, женщинам, детям, инвалидам, торжественно открывает форумы, высказывается по разным вопросам (например, о домашнем насилии). В декабре республиканские СМИ с радостью писали, как Каринэ Владимировна возродила «Бал принцесс». Кстати, у четы Хабировых-Аветисян подрастает свой «принц» — сын Фарит, названный в честь отца главы республики.

В декабре республиканские СМИ с радостью писали, как Каринэ Владимировна возродила «Бал принцесс»

Летом в базе данных ФССП «Реальное время» обнаружило штрафы на сумму в 16 500 рублей, которые числились за Аветисян Каринэ Владимировной, рожденной в городе Майкопе 9 декабря 1982 года. Место и дата рождения, имя, отчество, девичья фамилия должницы совпадали с данными супруги главы Башкортостана Радия Хабирова. Всего на ресурсе ведомства за ней значились 11 позиций. Семь из них составляли штрафы ГИБДД по Москве, которые тянулись с 2017 года. Еще три исполнительных документа выписало ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», каждый из них — на 2 500 рублей, к одному еще прилагался исполнительный сбор в 1000 рублей. Также одно производство было заведено госавтоинспекторами в марте 2019 года за административное правонарушение, совершенное в августе 2018 года. После публикации этой новости ряд изданий перепечатали заметку, она разошлась по соцсетям и телеграм-каналам. Потом в некоторых республиканских СМИ появились сообщения с попыткой оправдать нескольких известных людей (в том числе первую леди РБ), за которыми обнаружились штрафы: дескать, в Башкирии Каринэ Хабирова ничего не нарушала. Даже звучала угрожающая фраза: «Материалы направлены в компетентные органы с просьбой разобраться». Однако опровержения о наличии штрафов, выписанных Каринэ Аветисян в Москве и Подмосковье, ни одно ведомство не дало. Через некоторое время на сайте Федеральной службы судебных приставов исчезла информация об этих штрафах.

Новые люди при новых должностях

В топ-100 достаточно много новых людей. Например, заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев (12-е место) многим запомнился после инцидента на пленарном заседании Всемирного курултая башкир, который прошел в июне 2019 года. Тогда попытался выступить молодой делегат Эльмир Мухаметьянов, Кильсенбаев (в то время начальник управления главы республики по общественно-политическому развитию), модерирующий форум, казалось бы, пригласил его к сцене, но парня уволокли охранники и отправили в полицию. После возмущений собравшихся Урал Тагирович пообещал дать слово каждому, но обещание осталось лишь словами. Теперь зам Сидякина отвечает за взаимодействие администрации с политическими партиями, общественными организациями. Собственно, выборы главы РБ с немного предсказуемым результатом прошли явно не без его участия.

В том же инциденте засветился и другой чиновник хабировского призыва — Азат Бадранов (34-е место). Тогда он занимал пост заместителя руководителя управления по внутренней политике администрации главы Башкортостана (фактически он курировал национальные отношения региона). На курултай попытался попасть председатель общественной организации «Башкорт» Фаиль Алчинов. Однако Бадранов остановил его у входа в здание и передал общественника сотрудникам МВД, которые увезли парня в отделение полиции. Среди обязанностей Бадранова в Белом доме — работа с общественными организациями и курирование национальной политики. Какими методами ведется эта деятельность, пример показателен. Многие молодые люди помнят, когда Бадранов возглавлял Ассоциацию студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге (2010—2018 годы) — его общественная работа получала неоднозначную оценку среди учащихся столичных вузов. Некоторое время поработал помощником депутата Госдумы (2013—2014). Еще один любопытный факт биографии — в 2015—2018 годах был главным специалистом-экспертом отдела защиты политических прав человека управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, то есть поработал с нынешним омбудсменом Татьяной Москальковой. В вопросе разработки Куштау он, понятно, выступил на стороне главы республики (и, по сути, БСК), заявив, что Хабиров «спас горы».

Также новичком рейтинга стал очередной человек Игоря Сечина — глава «Башнефти» Хасан Татриев. Фото angi.ru

К слову, после потасовки на ВКБ Радий Хабиров одобрил действия своих подчиненных, определив Алчинова и Мухаметьянова «шовинистами, скатывающимися к расизму», а задержание активистов он назвал правильной реакцией. И через полмесяца оба чиновника, засветившихся в происшествии, получили повышение. Бадранов занял кресло начальника управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Кильсенбаев теперь работает заместителем главы хабировской администрации.

Также новичком рейтинга стал очередной человек Игоря Сечина — глава «Башнефти» Хасан Татриев (14—15-е место), возглавивший нефтяную компанию в сентябре минувшего года. За ним расположился силовик — генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев (16-е место), переведенный осенью в башкирский Следком из соседнего Челябинска.

Два назначенных в прошлом году вице-премьера — Борис Беляев (29-е место) и Рустам Муратов (31—33-е место) тоже попали в топ. Первый возглавляет Министерство ЖКХ Башкортостана, а второй — Минэкономразвития и инвестиционной политики РБ. Отец изнасилованной дознавательницы Ирек Сагитов тоже получил кресло вице-премьера за «профессиональные качества» и попал в «хит-парад» (51—54-е место). Добился в 2019 году повышения также Искандер Ахметвалеев (35—36-е место), ставший замом Сидякина. В гору пошли дела у бывшего учителя черчения из Дюртюлей Гульшат Арслановой (44—48-е место), которая в минувшем году получила портфель министра земельных и имущественных отношений РБ. Бывший директор санатория Салават Нафиков (66—67-е место) возглавил Госкомтуризм Башкирии.

Эксперты отметили и 30-летнего муфтия Башкирии Айнура Биргалина (68-е место), возглавившего Духовное управление мусульман РБ в прошлом году. Фото Рината Назметдинова

Из чиновников Белого дома достойна внимания и начальник секретариата главы РБ Татьяна Пашкова (44—48-е). Она работала с Хабировым в Кремле, потом с ним перебралась в Красногорск, а затем молодая помощница Радия Фаритовича перебралась в Уфу. По словам источника «Реального времени» в администрации Хабирова, девушка формирует график главы республики, передает указания сверху другим чиновникам, шеф ей полностью доверяет.

Эксперты отметили и 30-летнего муфтия Башкирии Айнура Биргалина (68-е место), возглавившего Духовное управление мусульман РБ в прошлом году, нового бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина (76—79-е место) и уфимскую журналистку Лилию Клюковскую (81—87-е место), ставшую главным редактором «Медиакорсети».

Вылетели из рейтинга ряд чиновников, не попавших в новый список членов правительства РБ. Например, потерял очки бывший вице-премьер Михаил Киреев (занимал 9-е место), которого Хабиров отправил в Москву заместителем полпреда главы РБ при президенте РФ. Не попали в сегодняшний топ-100 лишившийся поста главы «Башнефти» Андрей Шишкин, экс-ректор УГНТУ Рамиль Батизин, вице-спикер Госсобрания — Курултая РБ Вадим Старов, депутаты регионального парламента Руфина Шагапова (заместитель председателя партии «Зеленые»), Юнир Кутлугужин (первый секретарь рескома КПРФ), а также главный раввин Башкортостана Дан Кричевский.

Аббас Галлямов политолог Рейтинг неплохо отражает «дневную» ситуацию — ту, что у всех на виду. Стоит, однако, наступить «вечеру» — и все предстает в другом свете: главными становятся силовики. Лидеры «дневного» рейтинга, кстати, как никто, хорошо знают, кто является настоящим хозяином — и в стране, и в регионе. Это представители силового блока. Все региональные элиты для них — не более чем стадо, которое они могут остричь в любой момент, когда сочтут это необходимым.

Рустем Шайахметов экономист Особенностью Республики Башкортостан является жесткая вертикаль власти. Влияние того или иного должностного лица зависит в первую очередь от уровня личных отношений с первым лицом. Стиль управления в определенной мере похож на систему, созданную Рахимовым, которая не предполагает наличия самостоятельных фигур во власти. В настоящее время превалирует система жестких мер по реализации решений руководства, демонстрация безразличия к возникающим при этом громким скандалам. Например, общественный резонанс возникший при отсечении нежелательных лиц на публичных слушаниях по бюджетам республики и Уфы, ситуация со строительством дельфинариума не особенно обеспокоили власть. Она продемонстрировала готовность к очень жесткому взаимоотношению с людьми, не согласных с решениями власти и громко и нелицеприятно об этом заявляющих, особенно если они используют недопустимую аргументацию. Аппарат в целом не готов принимать предложения со стороны, предпочитая продавливать свои решения. Отсутствие противовесов в политической системе Башкортостана позволяет быстро принимать и реализовывать решения исполнительной власти. В случае если они эффективны, это позволяет быстро решать проблемы, экономя ресурсы и время. Но главный вопрос, возникающий при этом: всегда ли принимаемые решения эффективны? В свое время конструкция власти Рахимова до определенного времени позволяла достаточно быстро и достаточно эффективно решать многие проблемы. Но потом эффективность ручного управления резко снизилась. Поэтому необходима система взвешенного принятия решений, но пока власть к этому не готова.

Дмитрий Казанцев политолог Глава республики Радий Хабиров за недавнее время вошел в генсовет «Единой России» и возглавил региональное отделение партии, что демонстрирует его лидерские позиции не только в республике, но и среди глав субъектов РФ. Если вести речь об обновлении госаппарата Башкирии, то как минимум полдесятка недавно назначенных министров ушли в отставку, соответственно, вопросы эффективности кадров — не на последнем месте у руководителя региона. При этом ряд представителей команды Хабирова, наоборот, за короткие сроки нарастили свое аппаратное влияние. В их числе руководитель администрации главы региона Александр Сидякин и председатель совета директоров ИА «Башинформ», член Общественной палаты РФ от Башкирии Ростислав Мурзагулов. Рост влияния его коллеги по информагентству — Артема Валиева — также значителен, он стал одним из основных ньюсмейкеров региона. По праву занял высокий пост Андрей Назаров, де-факто сегодня являющийся главой правительства, пусть и в статусе первого вице-премьера региона. Ведение еженедельных оперативок кабмина региона Хабировым вместе с Назаровым — тому подтверждение. В поствыборный период получили повышение несколько представителей Белого дома, ответственных за общественно-политический блок. Среди местных парламентариев сохраняет свои аппаратные позиции вице-спикер Госсобрания, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов. Его антиалкогольные инициативы в заксобрании региона нашли поддержку главы Башкирии и интерес журналистского сообщества, к тому же партиец недавно вошел в обновленный президиум регионального отделения партии власти. Из представителей общественности, помимо руководителя Общественной палаты и ОНФ, в список влиятельных политиков можно включить председателя Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию гражданского общества Владимира Барабаша. К команде республиканского СПЧ, применяющей жесткую риторику в отношении местных чиновников, приковано пристальное внимание не только СМИ, но и региональных властей.

Равиль Ахтямов digital-экономист, член ТРГ центра компетенций «Сколково» Радий Хабиров убедил население Башкортостана, что он сможет обеспечить стабильность и порядок. Глава республики — неординарная личность, он сумел сохранить и мобилизовать свою команду ради победы. Наша встреча с ним в «Сколково» не была первой, но она произвела глубокое впечатление своей энергетикой. Сфокусированность на решении конкретных задач — это сильное конкурентное преимущество Хабирова. Он опытный политик, который не стремится угодить каждому, при этом вполне осознает множественность интересов и готов их учитывать. Работа со всеми заинтересованными сторонами — также плюс его команды. В этом чувствуется сильная проектная логика. Ради благополучия жителей республики необходимо последовательно поддерживать инициативы по цифровой трансформации основных секторов экономики республики, ускорить экономический рост. Я считаю, что если бы плотность населения в Башкортостане была такая же, как в Подмосковье, то республика просто процветала бы. Необходимы продуманные инициативы по удержанию своих квалифицированных кадров и увеличению населения республики. Это новые потребители, создающие стоимость. К удвоению валового регионального продукта Башкортостана в реальном выражении может привести, в частности, увеличение численности ее населения. А для этого нужно изучить и внедрить самые лучшие мировые практики в этой области.

Эмиль Шаяхметов журналист Последний месяц 2019 года был отмечен весьма интересным событиями для участников рейтингового голосования. Несколько человек покинули список ВИП-персон. Среди них ставленник Рустэма Хамитова, экс-ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. Другие, наоборот, вошли в список, как, к примеру, руководитель Совета по правам человека Владимир Барабаш. Правда, высоких баллов новичку набрать не удалось из-за весьма спорного заявления по поводу переписки в соцсетях между капитаном СЮ Григорием Паниным и бывшей айс-герл Ульяной Тригубчак. Кстати, плохая игра главной команды Башкирии и масса вопросов болельщиков к руководству клуба стоила балла первому заму руководителя администрации главы республики Ринату Баширову, в зоне ответственности которого и находится «Салават Юлаев». На самой вершине рейтинга мог бы оказаться первый вице-премьер Андрей Назаров — он сумел твердо занять место второго лица в республике, совершает контрольные поездки, проводит оперативные совещания и т. д. Но вспыхнувшая шумиха вокруг планируемой застройки территории санатория «Зеленая роща» бросила тень и на него. Повышение рейтинга руководителя УФСБ по РБ Юрия Серышева — во многом это связано с задержанием его сотрудниками при получении взятки одного из руководителей аппарата правительства РБ. Неожиданно хорошо проявил себя в новой должности руководителя Управления по госохране объектов культурного наследия экс-министр имущественных отношений Олег Полстовалов. Ведь именно после того, как он возглавил управление, судом было вынесено беспрецедентное решение о взыскании 25 миллионов рублей штрафа за снос памятника истории в Уфе. Депутаты Госдумы в декабре продемонстрировали разную активность. Александр Ющенко отметился странным заявлением в адрес промышленной группы «Тау» о том, что та нарушает природоохранное законодательство. Неплохо выглядел Рафаэль Марданшин, который стал одним из организаторов форума юристов в Уфе. В региональных СМИ часто упоминался Зариф Байгускаров. Журналисты охотно обращались к нему за различными комментариями, так как Байгускаров — один из немногих народных избранников, свободно говорящих по-русски и по-башкирски. По-разному можно оценивать деятельность руководителей госкомитетов РБ. Так, повышение на 30% тарифов на капремонт напрямую ударило по руководителю Госкомитета по тарифам Светлане Бурдюк. По-прежнему под огнем критики общественности находится глава Госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов. В декабре появилась петиция за снятие его с занимаемой должности, однако главе Госкомтранса, похоже, уже не привыкать. Потерял в рейтинге после публикации данных финансовой проверки издательства «Башкортостан» глава Госкомитета по печати Борис Мелкоедов. Информационный фон, которым сопровождалось создание в республике СПЧ, отвлек внимание СМИ и общественности от деятельности других общественных организаций. Общественная палата и ОНФ оказались в тени СПЧ, что незамедлительно сказалось на рейтинге их руководителей. Несомненный лидер рейтинга — Радий Хабиров. В своем послании к Госсобранию он четко обозначил свою позицию по почти всем спорным темам в политике и в экономике, таким образом, лишив противников пространства для маневров и торгов.

Лилия Чанышева координатор штаба Навального в Уфе Запрет митингов, необоснованная агрессия к активным гражданам республики и преследование общественных организаций, недопуск на публичные слушания жителей Уфы, провальные реформы общественного транспорта и вывоза мусора, все еще горящий карьер в Сибае, продажа Куштау, заборы в городах, показушные форумы, огромные представительские расходы и закупка елок по завышенной цене у единственного поставщика из Подмосковья — это лишь некоторые провалы нового главы региона. В следующем году Хабиров продолжит кичиться тем, что за него проголосовали 1,8 млн человек (хотя, по данным «Голоса», на 645 тысяч человек меньше), и этим оправдывать свои непопулярные решения. По факту на публику будет показываться красивая картинка, а на деле — Хабиров продолжит втихую грабить республику, и люди будут жить хуже.

Тимур Рахматуллин