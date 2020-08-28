Глава Башкирии: «Историю с Куштау надо закрывать, разработка ее невозможна»

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Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью ТАСС заявил, что произошедшее на Куштау — результат невнимательности и неэнергичной работы: «То, что произошло на Куштау, — это наша недоработка. Я это признаю. Надо внимательнее изучать мнения людей. Это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия. Это недоработка глав муниципалитетов, потому что с людьми надо работать вживую, а не из кабинетов».



С экоактивистами договорились о создании координационного совета по вопросам шихана. Его должны сформировать через две недели. «Если этого не произойдет, 4 сентября мы направим пакет документов для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории. Моя администрация уже проводит соответствующую работу. Историю с Куштау надо закрывать, разработка ее невозможна», — сказал Хабиров.

Башкирия также планирует получить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия. «Республика как акционер, имеющий 38% акций компании, не может придерживаться позиции «не будет сырьевой базы — предприятие закроется». В этом случае государство должно подставить свое плечо и взять на себя ответственность за дальнейшее развитие БСК», — приводит слова Хабирова ТАСС.

По словам главы республики, суть предложения заключается в том, чтобы рассмотреть возможность приобретения части акций. Таким образом, контрольный пакет будет у республики: «Это позволит нам самим определять дальнейшую стратегию развития компании. Мы отработаем эту историю более глубоко и тем самым сможем двигаться вперед. Это критически важно для нас».

Напомним, Генпрокуратура начала проверку сделки по покупке БСК.