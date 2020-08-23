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Происшествия

В Башкирии потушили пожар на кирпичном заводе

15:05, 23.08.2020
В Башкирии потушили пожар на кирпичном заводе
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Башкирии полностью потушили пожар на кирпичном заводе.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Башкирии, пожар ликвидировали в 13:58 по московскому времени, передает «Интерфакс».

Пожар на башкирском кирпичном заводе начался вчера днем. Вчера вечером пожарным удалось локализовать крупное возгорание на площади 6 тыс. кв. метров.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 93 человека и 28 единиц техники.

ПроисшествияОбщество Башкортостан
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