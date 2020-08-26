Генпрокуратура начала проверку сделки по покупке БСК

В Генпрокуратуре уже взялись за исполнение поручения Владимира Путина и проверяют сделку 2007 года, когда нынешние акционеры Башкирской содовой компании расширили свои доли за счет доли государства.

«Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», — цитирует сообщение ведомства RT.

В Генпрокуратуре отмечают, что вопрос о возвращении акций будет решаться по итогам проверки. Контролировать проверку будет лично глава ведомства Игорь Краснов.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин впервые высказался о ситуации вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании. Глава государства распорядился проверить, действительно ли значительная часть прибыли предприятия перетекала в офшоры, а также обстоятельства сделок, в результате которых государство лишилось контрольного пакета акций АО «Сода».