Предварительный ущерб от приватизации БСК составил 35 млрд — Хабиров

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По предварительной оценке властей Башкирии ущерб от приватизации БСК составляет 35 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

«Мы заявляем, что нанесен материальный ущерб республике. Мы сейчас еще подсчитываем. Но даже по первым выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд рублей», — цитирует Хабирова «Интерфакс».

Группа юристов изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам Хабирова, началась в 2007—2008 годах.

Глава региона считает, что перспектива возмещения ущерба позволит проанализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций предприятия.



Ранее Хабиров заявил, что Башкирия планирует получить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия.

