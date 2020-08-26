«Обсуждение по Куштау должно проходить как диалог, а не как совещание у главы Башкирии»

Экономист Рустэм Шайахметов считает, что в конфликте защитников горы с властью «обе стороны по-своему правы» и призывает решить проблему миром

Глава Башкирии должен организовать площадку по обсуждению с общественностью проблемы Куштау, при этом БСК не должна участвовать в диалоге, считает уфимский экономист Рустэм Шайхаметов. По его мнению, обе стороны возникшего конфликта — экоактивисты и власти региона по-своему правы, однако теперь им предстоит сообща прийти к мирному урегулированию ситуации, чтобы и природный памятник уберечь, и население успокоить, и позволить развиваться предприятию. О том, как этого достичь, Шайахметов рассуждает в очередной авторской колонке для «Реального времени».



Куш-Тау — проблемы непонимания

Недавняя встреча главы Башкирии с экоактивистами продлилась всего 10 минут. Общественники, зачитав свои требования, ушли.

Причиной непонимания было то, что власть не считает себя участником конфликта, поэтому предполагает, что она над схваткой в виде рефери, в то же время общественники считают, что власть является активной стороной произошедшего столкновения. Поэтому она не может выступать в качестве судьи, глава республики должен стать таким же участником переговоров, как и экоактивисты.

Как ни странно, обе стороны по-своему правы.

Властные структуры до 16 августа активно участвовали в конфликте на стороне Башкирской содовой компании. Около 80 общественников привлечены к административной ответственности, в то же время сторонники БСК не понесли никакого наказания.

Обсуждение проблем Куш-Тау должно проходить без участия БСК, так как компания может участвовать только в качестве спонсора, или инвестора, финансирующего развитие Куш-Тау в качестве культурно-рекреационной территории, выполняя требования по сохранению особой охраняемой территории, памятника природы.

Фото utv.ru

С другой стороны, власть не может принимать решения по развитию Башкирской содовой компании, так как это компетенция БСК. Задача власти организовать площадку обсуждения, при этом осуществляя эффективный надзор за соблюдением законодательства.

Поэтому целесообразно использование нескольких форматов.

Можно перефразировать одно известное выражение, сказав, что власть действовала по принципу: «Сторонникам БСК — всё, экоактивистам — закон». Это породило мощный протест, в результате чего неисчисляемое количество людей приехало на защиту Куш-Тау.

Почему власть так активно болеет за интересы бизнес-структуры?

Абсолютное большинство людей хотят понять, почему решениями проблем бизнес-структуры занимаются органы власти, ведь это обязанность собственников. Причем владелец контрольного пакета БСК — иностранная компания.

Почему власть так активно болеет за интересы бизнес-структуры, что даже глава районной администрации лично с матом громит лагерь защитников? Почему нанимают за деньги молодых ребят для силового давления на защитников Куш-Тау? Почему работники частного охранного предприятия, под прикрытием правоохранительных органов с участием каких-то непонятных людей устраивают провокации, применяют физическое насилие к экоактивистам? Как получилось, что БСК, владельцем которой является кипрская компания, фактически руководит действиями органов власти по силовому удалению экоактивистов с российского природного памятника Куш-Тау? Активисты требуют внятных ответов от власти.

Фото soda.ru

Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:

По моему мнению, Башкирская содовая компания, действуя в своих корыстных интересах, пытаясь устранить общественных активистов с горы Куш-Тау, организовала массовые беспорядки. Ведется ли правоохранительными органами расследование?

Согласно существующим сообщениям, участникам разгрома лагеря защитников Куш-Тау платили деньги. Действия этих лиц привели к массовому насилию и беспорядкам. Какая работа ведется правоохранительными органами по выявлению финансирования массовых беспорядков и наказанию виновных?

На видео, распространённых в соцсетях, видно, что сторонники БСК используя физическое насилие, нецензурную лексику в присутствии представителей правоохранительных органов расправляются с общественными активистами. Сколько сторонников Башкирской содовой компании привлечено к административной ответственности и кто в правоохранительных органах понесет наказание за свое, как я считаю, преступное бездействие?

Автобусы ГУП «Башавтотранс» доставляли сторонников БСК на Куш-Тау. Кто и в каком объеме оплатил аренду автотранспорта, а если это происходило за счет государственного предприятия «Башавтотранс», то кто принял решение и кто будет компенсирует материальный ущерб предприятию?

15 августа 2020 г. на Куш-Тау Башкирской содовой компанией был организован несанкционированный митинг, в котором участвовало большое количество людей. Какое административное наказание понесут руководители БСК за организацию несанкционированного митинга?

Глава администрации Ишимбайского района лично возглавлял действия против экоактивистов. Какое он понесет наказание?

Экоактивисты при защите Куш-Тау действовали в состоянии крайней необходимости, так как устраняли опасность, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам общества. Но если это так, то почему при рассмотрении дел об административных нарушениях не применяется статья 2.7 КоАП РФ, освобождающей их от административной ответственности? Запрещено вмешиваться в правосудие и никто не может указывать судье какое принимать решение, но Глава Республики Башкортостан не лишен права представить в суды доказательства этого обстоятельства в виде письменного сообщения о том, что экоактивисты, защищая Куш-Тау, устранили опасность уничтожения памятника мирового значения, что причиненный вред в виде неподчинения правоохранительным органам является менее значительным, чем предотвращенный вред — уничтожение Куш-Тау.

Вот эти вопросы должны стать предметом обсуждения общественников и власти. И не важно где будет сидеть глава республики. Только обсуждение по Куштау должно проходить как диалог, а не как совещание у главы Башкирии.

Фото idelreal.org

«Власть готова принимать решения, язык ультиматумов не нужен»

По приданию шихану Куштау статуса особой охраняемой территории республиканского значения, памятника природы конечно необходимо максимально ускорить процесс, но важно, чтобы при этом ничего не упустив. Активисты поставили требование — за 10 дней выполнить все необходимые процедуры. Но уложиться в данный срок физически невозможно из-за множества законодательных требований.

То же касается требования экоактивистов по проведению научно-практической конференции, посвященную геологическому, биологическому, культурно-историческому и экологическому значению горы Куштау в течение 30 дней. Проведение таких мероприятий — дело науки, а не власти. Научные форумы, конечно, необходимы, но нужно решать концепцию развития Башкирских шихан в целом, привлекая не только ученых и общественных активистов, но и бизнес к этим процессам, создавая для этого необходимые условия при соблюдении всех необходимых требований, но это совсем другой формат.

Власть готова принимать необходимые решения по Куш-Тау, поэтому язык ультиматумов не нужен, не надо ломиться в открытые двери, лучше вместе обсудить, что необходимо сделать. И не только на ближайшую перспективу, но и определить стратегию по сохранению Куш-Тау.

У Башкирской содовой компании накопилось много проблем, которые должна решать сама компания под жестким контролем государства и общественности. Главный вопрос — это отходы производства. Из известняка путем обжига получается углекислый газ, используемый для получения соды. Побочным продуктом является раствор хлорид кальция — дистиллерная жидкость. Проблема состоит в том, что дистиллерной жидкости при существующих объемах производства образуется в 2,5 раза больше чем в состоянии принять река Белая. Плохо контролируемая сверхнормативная система сбросов дистиллерной жидкости убивает все живое в реке Белая. Поэтому, если не менять технологии, то необходимо сокращать производство кальцинированной соды в 2,5 раза. Или же модернизировать производство с переходом на безизвестняковые методы производства кальцинированной соды.

В данном случае государство должно организовать обсуждение проблем, поставить внятные жесткие условия для Башкирской содовой компании и с участием общественных активистов организовать надлежащий контроль за соблюдением законодательства. Было бы правильно за счет БСК организовать независимый постоянный мониторинг состояния воды в Белой с публикацией результатов анализов.

Фото soda.ru

Хотя Куш-Тау стал символом единства многонационального народа Башкортостана, произошедший конфликт показал хрупкость нашего мира. Я хотел бы чтобы власть и экоактивисты, уважая друг друга, нашли взаимоприемлемые решения, но это зависит от обоих сторон.

А Башкирская содовая компания должна развиваться, ее вклад важен для экономики республики. Но ее деятельность должна осуществляться без уничтожения нашей природы, общемировых памятников, без внесения раскола в нашем обществе.

Мы часто говорим о том, как в современном обществе решаются конфликты при помощи извинений. Я думаю, что если бы Башкирская содовая компания, глава Ишимбайского района и другие, кто усердно подкидывал в костер страстей свои дровишки, обвиняющие защитников Куш-Тау в вахабизме, экстремизме и разгромившие их лагерь извинились, то накал страстей понизился.

Рустэм Шайахметов