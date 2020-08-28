«Воистину байрам!»: глава Башкирии о межконфессиональных отношениях в республике

Фото: кадр прямой трансляции

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью ТАСС рассказал о традициях, которые прижились в его семье от обеих культур. По его словам, особенность Башкирии — в теплом отношении к праздникам. Многонациональный народ празднует вместе: «Здесь и русские, и башкиры тепло относятся к праздникам. И к Курбан-байраму, и к Пасхе. И татары с башкирами яйца красят на Пасху. Я совершенно точно говорю».



«Я домой прихожу, а у нас выходные дни и Курбан-байрам, и Пасха. Они знают, что родители сейчас сидят за столом — там и яйца красят, угощают пловом. У них в головах перепуталось. Я домой прихожу, старшая дочь кричит младшей: «Рита, Курбан-байрам!» Ну а та отвечает: «Воистину байрам!» Я считаю, что этой фразой можно дать оценку межконфессиональным отношениям в республике», — приводит ТАСС слова главы республики.

Ранее Хабиров рассказывал о важности добрососедства различных народов и религий на территории республики.

