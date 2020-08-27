Радий Хабиров: «Мустай Карим любил Татарстан и выступал за братскую дружбу»

Фото: Максим Платонов

«Рустам Нургалиевич, мы вас уважаем как человека слова, нашего старшего товарища и моего лично друга»

В Казани установили памятник народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму. Бронзовый монумент авторства прославленного московского скульптора Андрея Ковальчука разместился в одноименном сквере на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской. Сегодня торжественную церемонию открытия мемориала лично посетили главы республик Татарстан и Башкортостан — Рустам Минниханов и Радий Хабиров.

— В прошлом году, в год столетия Республики Башкортостан, мы открывали памятник Габдулле Тукаю в Уфе. В этом году уже Республике Татарстан исполняется 100 лет, и сегодня вновь радостное событие для наших народов, мы открываем памятник Мустаю Кариму — классику башкирской литературы, поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественному деятелю, имя которого золотыми буквами вписано в историю российской и мировой литературы, — подчеркнул, приветствуя гостей церемонии, президент Татарстана. — Произведения Мустая Карима всегда отличались глубоким смыслом, искренностью, красотой и богатством языка, национальным башкирским колоритом.

Бронзовый монумент авторства прославленного московского скульптора Андрея Ковальчука разместился в одноименном сквере на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской

Автор памятника — председатель Союза художников России Андрей Ковальчук ранее изготовил памятник прославленному башкирскому поэту в Уфе. Из рук Рустама Минниханова мастер получил благодарность президента Республики Татарстан. За вклад в укрепление отношений двух республик Минниханов также наградил Радия Хабирова медалью к «100-летию образования ТАССР», после чего предоставил слово гостям.

— Обращаясь далеко в историю, мы вспоминаем, как 60 лет назад Мустай Карим обратил свои строки к татарстанцам и поздравил их с 40-летием республики. Для нас большая честь, что в сердце Казани будет открыт этот замечательный памятник. Наш духовный наставник, мастер слова, поэт, участник войны Мустай Карим всегда любил Татарстан и выступал за вечную братскую дружбу двух республик. Уважаемый Рустам Нургалиевич, хочу выразить вам особую благодарность за принятое решение и организацию этого замечательного памятника. Вы один из самых опытных руководителей нашей страны, опытный политик, но, что самое важное, мы вас уважаем как настоящего человека, человека слова, нашего старшего товарища и моего лично друга. Рустам Нургалиевич, позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Татарстана и Башкортостана, — отметил Радий Хабиров.



Глава Башкортостана поблагодарил скульптора Андрея Ковальчука за мастерскую работу над монументом и вручил ему государственную награду республики — орден Дружбы народов.

«Рустам Нургалиевич, позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Татарстана и Башкортостана», — отметил Радий Хабиров

Владимир Спиваков и Ольга Любимова прислали телеграммы в честь открытия памятника Мустаю Кариму

— Много лет, работая над образом Мустая Карима, я думал о том, что Габдулла Тукай и Мустай Карим — это два человека, которые несут через столетия дружбу между двумя великими народами. Их культура, их творчество являются событием не только двух национальностей, но и всей России, всего мира. <…> Для меня памятник Мустаю Кариму в Казани — это уже второй монумент, посвященный этому великому поэту. Радий Фаритович, — обратился Ковальчук к главе Башкортостана, — в Башкирии памятник во многом близок к тому, что вы сейчас видите в Казани, но, мне кажется, что продолжение творчества, которое я впитал, работая еще в Башкортостане, Уфе, проявилось в этом монументе. Я буду счастлив, если жители города Казани полюбят это место.

Помимо авторов-разработчиков монумента и первых лиц республик, открытие посетили представители творческой и культурной общественности Татарстана. Народный поэт республики Ренат Харисов получил на мероприятии от Радия Хабирова государственную награду Башкортостана — орден Салавата Юлаева.

«Я буду счастлив, если жители города Казани полюбят это место», — выразил надежду скульптор

— Ровно 78 лет тому назад погожим августовским днем около города Мценска осколок вражеского снаряда пронзил грудь Мустафы Сафича Каримова — воина. Этот осколок прошел чуть ниже его сердца и оставил его жить. Жить для того, чтобы он постепенно превращался в Мустая Карима, а потом — в мудрого Мустая, монументы в Уфе и Казани. Действительно, он Казань очень любил. Я являюсь многократным свидетелем его любви к нашей столице, — заметил поэт. — Во время каждого приезда он возлагал цветы на могилы Габдуллы Тукая, Сибгата Хакима, Сары Садыковой и, конечно, Хасана Туфана…

Поздравительные телеграммы-приветствия в связи с открытием монумента в Казани прислали и российские деятели культуры.

«Мустай Карим прошел длинный, интересный жизненный путь, заняв почетное место в российской культуре как деятель, внесший значимый вклад в развитие литературы, укрепление традиций мира и взаимопонимания. Его творческое наследие и по сей день не теряет актуальности, служит источником вдохновения как для читателей, так и для нового поколения писателей и поэтов. Уверена, памятник Мустаю Кариму станет любимым местом посещения жителями и гостями Казани, напоминая о великом духовном наследии нашей страны», — зачитали ведущие церемонии письмо министра культуры России Ольги Любимовой.

Особым гостем церемонии стал внук и наследник великого поэта — известный предприниматель Тимербулат Каримов

«Открытие памятников и мемориальных досок, название именами наших выдающихся современников библиотек, театров, улиц и площадей — дело большой государственной важности. Так в том числе формируется генетический код нации, система ее ценностей, приоритетов, обеспечивается непрерывность духовного развития человека. Спасибо всем тем, кто способствовал созданию этого замечательного памятника великому сыну башкирского народа. Символично, что теперь памятник Мустаю Кариму есть и в Казани, так же, как и другой памятник Мустаю Кариму украшает столицу Республики Башкортостан, Уфу», — написал народный артист СССР, прославленный дирижер и виртуозный скрипач Владимир Спиваков.

Особым гостем церемонии стал внук и наследник великого поэта — известный предприниматель Тимербулат Каримов.

— Любовь Мустая к Татарстану началась в детстве, когда он услышал стихи Тукая. Потом, юным пионером, — стихи Такташа. А в августе 1956 года он срочно приехал из Уфы, чтобы с группой татарских писателей на казанском вокзале встретить Хасана Туфана, который возвращался домой после тюрем и ссылки. Они стали друзьями на всю жизнь. Это он написал стихи во славу татарской поэзии… Казань на всю жизнь стала для него любимой и родной. <…> Позвольте от лица нашей семьи сказать слова благодарности, — обратился Тимербулат Каримов к Рустаму Минниханову и мастерам, трудившимся над созданием сквера и памятника его великому деду.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова