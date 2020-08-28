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Генпрокуратура России нашла нарушения в сделке по БСК

16:55, 28.08.2020
Генпрокуратура России нашла нарушения в сделке по БСК
Фото: google.ru/maps / скриншот

Генпрокуратура РФ нашла нарушения законодательства о приватизации Башкирской содовой компании, сообщает пресс-служба ведомства.

В Арбитражный суд Башкортостана заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц направлены в Следственный комитет России.

Законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Башкортостане проверили по поручению президента РФ Владимира Путина. Он поручил правительству и руководству Башкортостана разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры.

Напомним, недавно сообщалось о начатой Генпрокуратурой проверке сделки по покупке БСК.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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