Генпрокуратура России нашла нарушения в сделке по БСК

Генпрокуратура РФ нашла нарушения законодательства о приватизации Башкирской содовой компании, сообщает пресс-служба ведомства.



В Арбитражный суд Башкортостана заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц направлены в Следственный комитет России.



Законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Башкортостане проверили по поручению президента РФ Владимира Путина. Он поручил правительству и руководству Башкортостана разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры.



Напомним, недавно сообщалось о начатой Генпрокуратурой проверке сделки по покупке БСК.

