Совладелец БСК: без участия государства не принималось ни одного решения

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Акционер и член совета директоров Башкирской содовой компании Альберт Харисов рассказал об участии властей республики в принятии решения по разработке шихана Куштау. Он подчеркнул, правительство РБ является крупнейшим единоличным акционером компании.

«Их мнение всегда учитывается частными акционерами. Никаких корпоративных разногласий с нашими партнерами из правительства у нас никогда не было. Почти все решения, в том числе и по проблеме развития сырьевой базы, по формированию инвестиционной программы, по выплате дивидендов, принимались единогласно», — рассказал Харисов в интервью агентству «Прайм».

Он также прокомментировал идею Радия Хабирова о национализации предприятия, заявив об отсутствии экономической логики. При этом совладелец компании выразил готовность исполнить решение правительства.

Харисов заявил, что группа «Башхим», в которую входит БСК, еще в 2016 году начала процесс по перерегистрации в России и сейчас находится на финальном этапе.

Акционер «Соды» пожаловался на проблему с сырьем и прокомментировал протесты на Куштау: «В ходе событий пострадали люди: и протестующие, и представители предприятия, и сотрудники полиции. События вызвали большой общественный резонанс. Для нас главная задача — не допустить повторения этих событий».