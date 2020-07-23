Полпред президента в ПФО Комаров оценил подготовку к Единому дню голосования в Татарстане

Сегодня полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и президент Татарстана Рустам Минниханов провели совещание по подготовке к Единому дню голосования 13 сентября.

Полпред в ПФО отметил слаженную координацию между всеми органами и участвующими в подготовке к выборам. Комаров обратил внимание на то, что подготовка к Единому дню голосования должна проходить с соблюдением всех требований безопасности, а процесс голосования и подсчет голосов должны быть максимально открытыми.

«Есть основания считать, что на должном уровне, как всегда, будет проведена организация, подготовка к выборам, чтобы граждане Республики Татарстан могли свободно выразить свое волеизъявление. Все мероприятия проводятся своевременно», — сообщил Игорь Комаров на пресс-подходе во время прогулки по Горкинско-Ометьевскому лесу.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова проводила гостей по тротуарам и узким тропинкам парка. В одном из павильонов рассказала о проектах благоустройства территорий в республике.



Кроме того, полпред президента РФ в ПФО сегодня осмотрел и строительство БКК.

«Большое Казанское кольцо — это наша мечта, один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы. Благодаря проекту «Комфортные и безопасные дороги», поддержке федерального Министерства дорожного хозяйства и правительства реализуем проект. К 30-му (августа, — прим. ред.) мы запускаем кольцевое движение трамваев. Уже это кольцо замкнется. И в ближайшие два года, мы очень рассчитываем, полностью будем замыкать кольцевое движение автомобильного транспорта. Это очень сильно разгрузит центр нашего города. Все работы ведутся нашими подрядчиками. На втором этапе, автомобильном, мы тоже рассчитываем на серьезную поддержку федерального правительства», — подчеркнул Рустам Минниханов.