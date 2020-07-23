Минниханов покажет полпреду Комарову набережную Кабана, дворы и Горкинско-Ометьевский лес
Сегодня в течение дня президент Татарстана Рустам Минниханов проведет ряд совещаний с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
Состоится объезд объектов, полпреду презентуют проект набережной озера Кабана, где идут масштабные работы по кольцеванию берега озера, рассказала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.
Также Минниханов и Комаров посетят казанские дворы, благоустроенные по проекту «Наш двор». Речь о трех дворах на улицах Бегичева и Глушко, эти дворы объединены общим сквером. После этого они побывают в Горкинско-Ометьевском лесу.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
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