Минниханов покажет полпреду Комарову набережную Кабана, дворы и Горкинско-Ометьевский лес

Фото: Официальный Татарстан

Сегодня в течение дня президент Татарстана Рустам Минниханов проведет ряд совещаний с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Состоится объезд объектов, полпреду презентуют проект набережной озера Кабана, где идут масштабные работы по кольцеванию берега озера, рассказала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Также Минниханов и Комаров посетят казанские дворы, благоустроенные по проекту «Наш двор». Речь о трех дворах на улицах Бегичева и Глушко, эти дворы объединены общим сквером. После этого они побывают в Горкинско-Ометьевском лесу.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

