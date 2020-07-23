Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов посетил производство роботов-пациентов

16:19, 23.07.2020
Рустам Минниханов посетил производство роботов-пациентов
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня центр «Эйдос-медицина» — компанию, специализирующуюся на разработке и производстве медицинских симуляторов.

Симулятор взрослого пациента создан специально для обучения специалистов. Робот полностью повторяет физиологию реального пациента.

Компания «Эйдос-медицина» имеет офисы в Казани, Японии, США и Австрии, следует из информации, указанной на сайте.

ОбществоМедицинаТехнологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также