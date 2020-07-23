Рустам Минниханов посетил производство роботов-пациентов
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня центр «Эйдос-медицина» — компанию, специализирующуюся на разработке и производстве медицинских симуляторов.
Симулятор взрослого пациента создан специально для обучения специалистов. Робот полностью повторяет физиологию реального пациента.
Компания «Эйдос-медицина» имеет офисы в Казани, Японии, США и Австрии, следует из информации, указанной на сайте.ОбществоМедицинаТехнологии Татарстан
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