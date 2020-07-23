Комаров заявил, что опыт Татарстана в благоустройстве парков следует тиражировать по всей России

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров рассказал, что в Татарстане бывает чаще, чем в других регионах ПФО, но каждый раз бывает приятно удивлен.

В последний раз в республике Комаров был две недели назад.

«Но есть повод, во-первых, и много хороших и позитивных событий. И ловишь себя на мысли, что хотя короткий срок проходит, но видишь позитивные изменения. И казалось бы, тяжело удивить. Но в этот раз опять приятно удивлен был. И много таких неожиданностей, которые действительно приятны. Уделяется большое внимание комфортной городской среде», — отметил полпред.

Обустройство парков Комаров назвал не такими сложным и понятным всем. Но при этом оно создает совершенно другие условия для людей, и этот опыт, по мнению полпреда, нужно тиражировать по всей России.

Также Игорь Комаров сообщил, что сегодня побывал в компании «Эйдос». Его впечатлили задачи, которые ставят на предприятии, уровень исследований и потенциал компании.

«Хотелось бы, чтобы были не только изменения к лучшему, но чтобы они и дальше так удивляли», — подытожил Комаров.

В ходе посещения компании президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о планах реализовать в Татарстане проект по созданию медико-биологического технопарка. На его территории планируется разместить производства лекарственных препаратов и медоборудования.

Ранее Рустам Минниханов выложил в «Инстаграме» фотографии с производства роботов-пациентов компании «Эйдос».