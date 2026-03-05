Следком Татарстана направил в суд дело бывшего опера, обвиняемого в присвоении 32,5 млн рублей

Его арестовали почти год назад

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершено расследование уголовного дела против бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в мошенничестве. По данным источника, в 2022 году старший уполномоченный ОЭБиПК УМВД России Марат Хайруллин стал фигурантом уголовного дела. Его задержали в марте прошлого года.

Схема мошенничества заключалась в следующем: когда налоговая служба планировала проверку одной из казанских фирм, руководитель компании через посредников передал полицейскому 7,5 миллиона рублей. Деньги предназначались для снижения возможной налоговой недоимки, однако сотрудник полиции присвоил их себе.

Аналогичным образом обвиняемый похитил 25 миллионов рублей при работе с другой коммерческой организацией. Преступление было раскрыто после того, как один из посредников сообщил о противоправной деятельности в правоохранительные органы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



Наталья Жирнова