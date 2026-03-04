В России годовой прирост среднего чека на готовые очки составил 5%

Динамика удорожания данного товара замедляется, отмечают эксперты

Фото: Динар Фатыхов

В России годовой прирост среднего чека на готовые очки составил 5%, или до 1 238 рублей в среднем, по итогам декабря 2025 года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики компании ITigris.

— Динамика цен на данную категорию товара указывает на устойчивое, но замедляющееся удорожание. Готовые очки остаются утилитарным продуктом экономкласса, где средний чек растет плавно, избегая скачков, типичных, например, для брендовых оправ, — отметили в беседе с изданием эксперты компании.

Также несильно подорожал за год в стране и средний чек на контактные линзы. Он увеличился на 6%, или до 2 242 рублей в декабре прошлого года.

Сильнее всего подорожали солнцезащитные очки. Годовой прирост на этот товар составил 12%. В зависимости от российского региона, среднегодовой средний чек на «очки от солнца» варьируется от 4,1 тыс. до 9,5 тыс. рублей в среднем.

Подробнее о ситуации на рынке оптики, кто является основным покупателем очков, почему снижаются продажи данных товаров для зрения и что будет с ценами на оптику дальше — в материале «Реального времени».

Никита Егоров