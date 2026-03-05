Арбитражный суд Татарстана зафиксировал снижение нагрузки на 7,2%

Значительная часть рассмотренных дел — 65% от общего числа — пришлась на дела о банкротстве и связанные с ними обособленные споры

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года арбитражный суд Татарстана рассмотрел 97 887 дел и заявлений, что на 7,2% меньше показателей предыдущего года. В 2024 году этот показатель составлял 105 504 документа.

Значительная часть рассмотренных дел — 65% от общего числа — пришлась на дела о банкротстве и связанные с ними обособленные споры, что составило 63 739 дел. В то же время известно, что в республике почти на 40% снизилось количество банкротств юрлиц.

Основную долю в структуре рассмотренных дел занимают экономические споры из гражданских правоотношений — 46,9%. На втором месте находятся дела о несостоятельности (банкротстве) с долей 33,7%. Экономические споры из административных правоотношений составили 15,2%, а дела об административных правонарушениях — 4% от общего числа.



Наталья Жирнова