«Сотрудничают со следствием»: как суд Казани заключил под «домашку» признавших взятки топов АО «Флот РТ»

На заседании обвиняемые заявляли о полном признании вины, их адвокаты просили о более мягкой мере пресечения

Лилия Гайзетдинова. Фото: Реальное время

Сегодня Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство Следкома по РТ и отправил под домашний арест Лилию Гайзетдинову, зама гендиректора по экономике и финансам АО «Флот Республики Татарстан». Ее обвиняют по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 1,7 млн рублей, передает журналист «Реального времени». Следом за ней по такому же обвинению «домашку» до 3 мая получили другой замдиректора той же компании Алмаз Абдрахманов и начальник отдела сервиса Ахмед Хадзиев, которого силовики считают посредником взяток. Ну а обвиняемых в даче взяток повязали в Москве.

На заседании задержанная выглядела усталой. Две прошлые ночи она провела в изоляторе временного содержания. Ее адвокат Юрий Малышев просил по возможности предоставить Гайзетдиновой возможность возить ребенка в детсад.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как отметил следователь второго отдела Следкома по РТ Алмаз Хайруллин, обвиняемая вину признала, сотрудничает со следствием, однако во избежание возможных помех следствию ей нужно избрать именно домашний арест.

Представитель прокуратуры Советского района Диана Колесова эту позицию поддержала.

Следователь Алмаз Хайруллин и помощник прокурора Диана Колесова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело о взятках в особо крупном и крупном размере, а также посредничестве во взяточничестве возбуждено 3 марта сего года. В тот же день оперативники ФСБ задержали в офисе «Флота РТ» двух заместителей гендиректора — прямо в разгар рабочего совещания. К самому гендиректору Роману Лизалину претензий у силовиков нет, уточнил один из источников в правоохранительных органах.

В разговоре с журналистом «Реального времени» гендиректор компании «Флот РТ» Роман Лизалин сегодня не стал комментировать преследование замов, сославшись, что такую позицию занял в интересах следствия.



По версии СК, взятки передавались в период с мая по октябрь 2025 года — за оказание коммерсантами услуг по фотосъемке и организации питания на теплоходах татарстанской компании. В деле два эпизода — на 1 млн 95 тысяч и на 623 тысячи рублей.

Алмаз Абдрахманов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Такое же решение председательствующий судья Сергей Аптулин сегодня вынес по ходатайству о домашнем аресте до 3 мая для другого заместителя гендиректора судоходной компании «Флот РТ». На заседании Алмаз Абдрахманов выступил кратко:

— Готов оказывать всевозможное содействие следствию. Скрываться не собираюсь. Вину признаю.

Его адвокат Гузель Валеева предлагала суду ограничиться подпиской о невыезде. Иная мера пресечения может повлиять на его общение с близкими родственниками: «Просила бы не ограничивать моего подзащитного в возможности навещать свою мать и ребенка от первого брака, проживающего по другому адресу».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В перерыве заседания топ-менеджер отказался пояснять, в чем именно он признается.

По данным «Реального времени», Гайзетдинова и Абдрахманов были назначены в руководство «Флота РТ» для соблюдения интересов двух татарстанских ведомств. Первая ранее трудилась начальником отдела финансов в Минземимуществе, а второй занимал пост ведущего советника в республиканском Миндортрансе.

Силовики полагают, что в апреле 2025-го, когда коммерсанты обратились с просьбой об оказании таких услуг на коммерческой основе к замам гендиректора госкомпании, те выдвинули требования — по 500 тысяч за сопровождение каждой часовой прогулки в акватории Волги и 1,5 тысячи — за каждый рейс на остров-град Свияжск. В роли взяткодателей выступили три предпринимателя, но посредником передачи денег силовики считают Ахмеда Хадзиева из Ингушетии, работавшего до задержания начальником отдела сервиса в АО «Флот РТ».

Ахмед Хадзиев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», задержанию предшествовала длительная разработка оперативников УФСБ по Татарстану, включая прослушку телефонных переговоров.

Передачи денежных средств происходили в казанских ресторанах, отмечает один из причастных к этой истории.

В суде Хадзиев на ходатайство следователя Хайруллина сказал лишь одну фразу: «Возражений не имею».

Заметим, все трое арестованных сегодня фигурантов были доставлены в суд прямиком из ИВС, однако наручники с них сняли еще у зала заседаний.

Для всех троих суд установил одинаковые ограничения в рамках домашнего ареста — запрет на выход за пределы жилого помещения и на общение со всеми, кроме близких родственников, следователя и адвоката. Также запретили использование средств связи и интернет и отправку-получение почты.

Предполагаемых взяткодателей Доможирова, Чеботарева и Беляева сегодня в казанский суд не привезли. Их задержали московские коллеги следователей Татарстана. Там же, в Москве, этим фигурантам должны избрать меру пресечения.

Впрочем, из оглашенных сегодня материалов дела следует — показания против топ-менеджеров татарстанской компании Чеботарев давал еще в качестве свидетеля.

Ирина Плотникова