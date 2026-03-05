В Казани участок дороги ограничат на три месяца из-за строительства метро

Ограничения вводятся из-за проведения горизонтального бурения

Фото: Реальное время

В связи со строительством второй линии метрополитена в Казани будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Академика Сахарова. Ограничения вводятся из-за проведения горизонтального бурения. Об этом говорится в распоряжении мэрии города

Работы будут проводиться компанией ООО «СК Капиталстрой» в районе домов №26б, 26/156, 24в, 24а, 22 и 22а. Период проведения работ установлен с 5 марта по 31 мая 2026 года.

На время проведения работ будет организована специальная схема дорожного движения. Для обеспечения безопасности пешеходов установят дорожные знаки, водоналивные блоки и строительное ограждение.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что первый участок второй линии казанского метро готов почти наполовину.

Наталья Жирнова