Ограничения на парковку в Казани введут из-за уборки снега

С 21:00 4 марта до 06:00 5 марта очистка пройдет на нескольких участках улиц, включая центральные магистрали

Фото: Динар Фатыхов

Жителей и гостей города предупредили о проведении работ по уборке снега в ночное время с 4 на 5 марта, сообщает «Казанский паркинг».

Работы запланированы с 21:00 4 марта до 06:00 5 марта. В этот период очистка будет организована на ряде улиц и парковочных зон.

В частности, мероприятия пройдут на отдельных участках улиц Айвазовского, Ульянова-Ленина, Островского, Артема Айдинова, Муштари, Спартаковской и Яруллина. В сообщении указано время проведения работ — с 21:00 до 06:00 на каждом из перечисленных участков.

Горожан просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и парковки транспорта в указанный период.

Ранее гидрометцентр Татарстана предупредил о снегопадах и похолодании.

Ариана Ранцева