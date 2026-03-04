Ограничения на парковку в Казани введут из-за уборки снега
С 21:00 4 марта до 06:00 5 марта очистка пройдет на нескольких участках улиц, включая центральные магистрали
Жителей и гостей города предупредили о проведении работ по уборке снега в ночное время с 4 на 5 марта, сообщает «Казанский паркинг».
Работы запланированы с 21:00 4 марта до 06:00 5 марта. В этот период очистка будет организована на ряде улиц и парковочных зон.
В частности, мероприятия пройдут на отдельных участках улиц Айвазовского, Ульянова-Ленина, Островского, Артема Айдинова, Муштари, Спартаковской и Яруллина. В сообщении указано время проведения работ — с 21:00 до 06:00 на каждом из перечисленных участков.
Горожан просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и парковки транспорта в указанный период.
Ранее гидрометцентр Татарстана предупредил о снегопадах и похолодании.
