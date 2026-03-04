Суд Казани отпустил из-под домашнего ареста экс-менеджера банка по аферам на 264 млн рублей

При этом четырем фигурантам дела «Таунхаусов и домов» продлили содержание под стражей на полгода, а еще двум — запрет определенных действий

Венера Гарифуллина - в центре. Фото: Артем Дергунов

Только что Советский райсуд Казани смягчил меру пресечения одной из ключевых фигуранток дела об аферах со строительством частных домов. Домашний арест бывшему менеджеру кредитного отдела одного из банков Венере Гарифуллиной заменили запретом определенных действий, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, потерпевшими по делу признаны 65 семей, их ущерб оценивается в 264 млн рублей. Гарифуллиной вменяют лишь семь эпизодов, обвиняя в пособничестве мошенническому хищению. Вину она не признает. Как и другие фигуранты дела.

Сегодня по ходатайству гособвинителя четырем обвиняемым мужчинам, включая совладельца компании «Таунхаусы и дома» Артура Валиуллина, на заседании продлили прописку в СИЗО сразу на шесть месяцев. Еще две подсудимые дамы — Екатерина Утомбаева и Нелли Желованова, экс-управляющая компанией «Таунхаусы и дома», останутся на тот же срок под запретом определенных действий.

Будет ли прокуратура и потерпевшие оспаривать смягчение в отношении сотрудницы банка — пока неизвестно.

Сегодня на заседании всем присутствующим не хватило мест — кроме двух десятков потерпевших, пришли родственники и знакомые подсудимых.



Процесс по существу должен стартовать в апреле.