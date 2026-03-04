Оргкомитет Kazan Digital Week возглавит глава Минцифры России Максут Шадаев

Международный форум пройдет с 16 по 18 сентября 2026 года в Казани в онлайн— и офлайн-форматах

Фото: Артем Дергунов

В Казани с 16 по 18 сентября 2026 года в онлайн— и офлайн-форматах пройдет Международный форум Kazan Digital Week 2026. Соответствующее решение принято в целях подготовки и проведения мероприятия.

Организационный комитет форума возглавит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Утверждены состав оргкомитета и положение о его работе.



Ариана Ранцева