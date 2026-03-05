Минниханов призвал усилить работу по защите интеллектуальной собственности в Татарстане

По его словам, такие споры не должны использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что банкротство предприятий создает серьезную социальную напряженность и приводит к невыплатам налогов. В связи с этим особое внимание в работе арбитражного суда республики следует уделять превентивным мерам и поддержанию финансовой дисциплины для сохранения темпов экономического развития. Об этом он заявил на итоговом совещании АС РТ.

Минниханов подчеркнул важность сохранения производств, трудовых коллективов и рынков сбыта, отметив возрастающую роль арбитражного суда в этом процессе.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

— Необходимо отделять риски обычного делового оборота от преднамеренных банкротств и активно применять процедуры, направленные на сохранение платежеспособности организации, — заявил Минниханов.

Отдельно раис обратил внимание судей на споры в сфере интеллектуальной собственности. По его словам, такие споры не должны использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции. Это особенно важно для поддержания имиджа республики и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане почти на 40% снизилось количество банкротств юрлиц.

Наталья Жирнова