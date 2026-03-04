Tasnim сообщило о 1045 погибших в Иране

По данным агентства, жертвы стали результатом ударов США и Израиля

В результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли и были похоронены 1045 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Представитель Общество Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халиди заявил, что по данным организации при ударах США и Израиля погибли как минимум 940 человек. По его словам, эти данные не являются окончательными, поскольку в ряде районов поисковые работы продолжаются.

— В Общество Красного Полумесяца поступило сообщение о 940 жертвах, но в некоторых районах поиски продолжаются, и число жертв может увеличиться, — приводит слова Халиди телеканал SNN.

По его словам, ударам подверглись 174 провинции страны.





Ариана Ранцева