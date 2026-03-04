Путин призвал адаптировать образование к экономике

Речь идет о соответствии программ потребностям рынка труда, ранней профориентации и внедрении технологий без искажения обучения

Владимир Путин заявил, что в последние годы на строительство школ в России направлено около 940 млрд рублей, на эти средства возведено 1 700 зданий.

По его словам, группы продленного дня должны быть согласованы с графиком работы родителей.

Президент отметил, что внедрение искусственного интеллекта и современных технологий в систему образования необходимо, однако это не должно приводить к упрощению и искажению учебного процесса.

Также он подчеркнул, что программы высшего и среднего профессионального образования должны соответствовать потребностям экономики.

Отдельно было указано на необходимость ранней профориентации детей и на важность создания мест в детских садах для детей до трех лет как приоритетной задачи для экономики.



Ариана Ранцева