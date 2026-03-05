Казанский ЦУМ планируют открыть в конце марта

На данный момент нет точной даты, но в течение двух недель у здания должны появиться разрешительные документы

Казанский ЦУМ планируют открыть в конце марта. Об этом сообщил замгендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич. Он отметил, что на данный момент нет точной даты, но в течение двух недель у здания должны появиться разрешительные документы.

По имеющимся данным, в целях у ЦУМа ежегодно принимать порядка 2,9 млн посетителей. Также предполагается, что в центре будут действовать абонементы, в том числе семейные, что позволит освоить какое-либо ремесло.

Запуск делового блока планируется в мае текущего года. Ранее архитектор Елена Валеева представила концепцию бизнес-центра в казанском Центре уникальных мастеров. Главным элементом проекта станет лобби, оформленное в формате общественной гостиной.

— Мы на «финишной прямой» и поэтому выходных нет… На фасаде уже итоговый монтаж металлических ребер и орнаментальных акцентов на входах. На прилегающей территории активно идут работы по благоустройству, — написала недавно Валеева в своем телеграм-канале.

Наталья Жирнова