В Татарстане направят 187,6 млн рублей на ремонт школ

Капремонт пройдет в четырех учебных заведениях, работы завершат до декабря 2026 года

В Татарстане на капитальный ремонт четырех школ направят 187,6 млн рублей. Работы планируется завершить до декабря 2026 года. Об этом известно из документов с сайта госзакупок.

Финансирование предусмотрено для МБОУ «Кривоозерская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Г. Романова» Аксубаевского муниципального района. Проект включает ремонт здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Также средства выделены муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Родниковская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района. В перечень работ входят капитальный ремонт, закупка мебели, оборудования, инвентаря и благоустройство территории.

Капитальный ремонт проведут в общеобразовательном учреждении «Лицей № 35» Нижнекамского муниципального района, расположенном в Нижнекамске по улице Бызова, 10б. Проект предусматривает обновление здания, оснащение и благоустройство территории.

Кроме того, работы запланированы в бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района по адресу: Нижнекамск, улица Гагарина, 1в. Здесь предусмотрены капитальный ремонт и закупка оборудования, мебели и инвентаря.



Ариана Ранцева