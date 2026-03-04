«Для некоторых людей очки останутся элементом дорогостоящего стиля»

На сколько за год подорожали очки в России, кто является основным покупателем и что будет с ценами дальше

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 4 марта, отмечается Международный день очкарика, посвященный всем, кто носит этот аксессуар. В России фиксируют незначительное подорожание подобных товаров, а также снижение количества заказов. О том, почему снижаются продажи очков и что будет с ценами на оптику дальше, — в материале «Реального времени».

«Динамика указывает на устойчивое, но замедляющееся удорожание категории»

Сегодня в мире отмечают День очкарика. Этот праздник посвящен людям, которые смотрят на окружающий мир в основном через стекла очков. При этом в России годовой прирост среднего чека на готовые очки составил 5%, или до 1 238 рублей в среднем, по итогам декабря. Это следует из данных аналитики компании ITigris, представленных «Реальному времени».

— Динамика цен на данную категорию товара указывает на устойчивое, но замедляющееся удорожание. Готовые очки остаются утилитарным продуктом экономкласса, где средний чек растет плавно, избегая скачков, типичных, например, для брендовых оправ, — отметили в беседе с изданием эксперты компании ITigris.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также небольшим оказался и годовой прирост среднего чека на контактные линзы в 2025 году. Он составил 6%, или до 2 242 рублей в декабре прошлого года.

Сильнее всего подорожали солнцезащитные очки. Годовой прирост на этот товар составил 12%. В зависимости от российского региона, среднегодовой средний чек на «очки от солнца» варьируется от 4,1 тыс. до 9,5 тыс. рублей в среднем.

«Пугающим маркером является сокращение количества заказов на очки»

Тем временем среднемесячное количество заказов на очки в одном салоне оптики в среднем по России снизилось на 9%. Для сравнения: в 2024-м продажи сократились на 6%. По мнению экспертов ITigris, основная причина падения спроса кроется в прагматичности покупателей.

— Пугающим маркером является сокращение количества заказов на очки, еще большее, чем в 2024 году. Вероятно, это следствие того самого прагматичного покупательского поведения: буду менять только линзы, дешевле купить готовые очки и так далее, — отметили эксперты.

Кроме того, по их словам, крупнейшие маркетплейсы создают у конечных покупателей впечатление, что покупка очков — простая процедура: они предлагают доступные «аналоги» без учета индивидуальных медицинских показателей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что, согласно данным компании, 63,6% от общего объема проданных товаров (очки, оправы, очковые и контактные линзы, солнцезащитные очки) в 2025 году приходится на женщин всех возрастов. Самая большая доля — у девушек 15—24 лет (16,2%), а минимальная — у пенсионерок от 65 лет (0,2%).

В свою очередь, 36,4% от общего объема продаж приходится на мужчин. Самый высокий показатель зафиксирован среди юношей 18—24 лет (9,4%), а самый низкий — у пенсионеров от 65 лет и старше (0,1%).

«Из-за дороговизны очки стали предметом роскоши»

В 2026 году в России очки могут подорожать максимум на 5%, как было и в 2025-м. Сдерживать сильный рост цен будет крепкий рубль, возможное дальнейшее падение спроса, а также популярность лазерной коррекции зрения в качестве альтернативного способа исправить близорукость. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил экономист Георгий Колташов.



— Из-за дороговизны очки стали предметом роскоши, особенно для пожилого человека. В итоге массовому покупателю последние семь лет выгоднее заплатить за коррекцию зрения, чем периодически обновлять даже те же линзы, или вовсе «донашивать старые» очки. Кроме того, если укрепление рубля в России продолжится, то в плане цен мало что изменится. Если рубль ослабнет, то очки так и останутся предметом роскоши, — считает собеседник издания.

Он также допустил, что в случае существенного укрепления рубля очки в нашей стране могут даже подешеветь.

«Салоны оптики как работали, так и будут работать»

При этом ждать закрытия салонов оптики на фоне падения спроса не стоит, уверен Колташов.

— Я думаю, что салоны оптики как работали, так и будут работать. Для некоторых людей очки останутся элементом дорогостоящего стиля, как было, например, в XIX веке. Данный товар станет способом продемонстрировать себя, — добавил он.

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты ITigris.

— Несмотря на макроэкономические изменения, прагматику покупательского поведения и другие вызовы, рынок очковой оптики по-прежнему остается одним из наиболее устойчивых, поскольку люди нуждаются в средствах коррекции зрения постоянно, независимо от экономических условий. При этом расходы на здоровье и зрение остаются приоритетными для большинства. В совокупности с трендом на гиперперсонализацию и высоким уровнем экспертизы и сервиса, присущим салонам оптики, данные факты являются хорошей основой для новой философии очков — не как товара, а как долгосрочной инвестиции в свое здоровье и будущее, — которая позволит оптикам пережить очередной турбулентный год, — отметили аналитики компании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Они также обратили внимание, что оптики еще в период пандемии вышли на онлайн-платформы, где распространяют контент о важности проверки зрения у специалистов, отличительных особенностях линз, последствиях неправильного подбора и тому подобные предупреждения.

— Подобная работа повышает офтальмологическую грамотность населения и прямо влияет на выбор потребителем места покупки: специализированный магазин с экспертизой или маркетплейс, и его чек — тренд на более высокую оплату за подтвержденное качество здесь работает на 100%, — резюмировали эксперты.