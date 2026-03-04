Туристам из Татарстана рассказали, как действовать на Ближнем Востоке
Путешественникам в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте рекомендовано соблюдать инструкции туроператоров и авиакомпаний
Туристам из Татарстана, находящимся в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте, Госкомитет РТ по туризму рекомендовал следовать установленной инструкции и действовать в соответствии с текущей ситуацией.
Путешественникам, которые приобрели тур у туроператора, советуют оставаться в отеле и без необходимости не выходить на улицу. Также необходимо ожидать связи с представителем туроператора, который сообщит дальнейшие инструкции, включая информацию о времени и аэропорте вылета.
Самостоятельным туристам, купившим авиабилеты и проживание отдельно, рекомендуется отслеживать статус рейсов через официальные сайты авиакомпаний, онлайн-табло аэропортов или горячие линии перевозчиков. В случае отмены или задержки рейса необходимо действовать в соответствии с указаниями авиакомпании.
Отмечается, что перевозка пассажиров осуществляется в порядке очередности перебронирования ранее приобретенных билетов. Полеты выполняются с учетом действующих ограничений воздушного пространства.
Ключевым приоритетом остается безопасность полетов.
Ранее «Реальное время» писало, что Минтранс сообщил о перевозке почти 6 тысяч пассажиров с Ближнего Востока в РФ.
