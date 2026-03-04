«Аэрофлот» увеличил выручку до 902,3 млрд рублей

Выручка выросла на 5,3% при пассажиропотоке в 55,3 млн человек и занятости кресел в 90,2%

Фото: Динар Фатыхов

Выручка компании ПАО «Аэрофлот» увеличилась на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 902,3 млрд рублей. Пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года — 55,3 млн человек. Пассажирооборот вырос на 3,4%, занятость кресел осталась высокой — 90,2%, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Операционные расходы, за исключением прочих доходов и расходов, увеличились на 8,6%. Рост связан с повышением себестоимости в цепочке поставок и увеличением провозных емкостей (кресло-километров) на 2,7%. Увеличение зафиксировано по основным статьям затрат, включая обслуживание пассажиров и аэропортовые сборы, оплату труда, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

Скорректированная EBITDA, исключающая эффект страхового урегулирования и других разовых статей, составила 185 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю достигла 20,5%.

Чистая прибыль по итогам года составила 105,5 млрд рублей. В показатель включены 68,4 млрд рублей страхового урегулирования по 30 воздушным судам, 41,9 млрд рублей положительной курсовой переоценки и 0,2 млрд рублей прочих разовых статей, а также влияние этих операций на изменение отложенных налоговых активов и обязательств.

Скорректированная чистая прибыль без учета указанных факторов составила 22,6 млрд рублей.

Общий долг на конец года составил 609,4 млрд рублей, что на 13,4% ниже показателя на 31 декабря 2024 года.

Ариана Ранцева