Туроператоров обязали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

Максим Решетников сообщил о полном возврате средств и запрете продаж с 3 марта

Фото: Артем Дергунов

Туроператоры обязаны в полном объеме возвращать россиянам средства за туры на Ближний Восток. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства с участием президента Владимира Путина.

По словам министра, с 3 марта вступил в силу официальный запрет на продажу таких туров, чтобы «проблема не нарастала». — Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало, — отметил Решетников.

Он добавил, что компаниям разрешат использовать фонд персональной ответственности для возврата средств клиентам. Кроме того, уплата взноса в этот фонд будет отсрочена на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. По словам министра, мера направлена на поддержку туроператоров, которым предстоят значительные выплаты туристам.



Ариана Ранцева