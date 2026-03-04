Здание Минобрнауки Татарстана отреставрируют за 620 млн рублей

Работы проведут на объектах культурного наследия в Казани вместе с благоустройством территории

Здание Министерства образования и науки Татарстана в Казани планируется отреставрировать более чем за 620 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Ремонтно-реставрационные работы будут проведены на объектах культурного наследия по адресам: ул. Кремлевская, 9 и ул. Дзержинского, 3. Речь идет о здании «Дом Р.Г. Каменева — Крупенниковых, 1774 г., 1843 г., архитекторы В.И. Кафтырев, П.Г. Пятницкий» и «Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеина — здание типографии Казанского университета начала XIX века».

В рамках проекта предусмотрены работы по реставрации, а также приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Завершить работы планируется до конца марта 2027 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани отреставрируют здание Минцифры РТ за 171,7 млн рублей.



Ариана Ранцева