Финляндия рассматривает возможность транзита ядерного оружия

Примечательно, что это происходит на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о переходе страны к политике «продвинутого ядерного сдерживания»

Минобороны Финляндии инициировало обсуждение поправок к закону о ядерной энергии, которые могут разрешить транзит ядерного оружия, сообщают РИА «Новости». Предложение о внесении изменений в законодательство может быть представлено парламенту уже на следующей неделе.

Решение рассматривается в контексте членства страны в НАТО и текущей геополитической ситуации. Примечательно, что данное обсуждение происходит на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о переходе страны к политике «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках новой доктрины Париж планирует увеличить количество ядерных боеголовок и организовать совместные учения с союзниками.

В проекте участвуют восемь европейских стран, включая Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию. Российская сторона ранее выразила мнение, что расширение ядерного арсенала в Европе не способствует повышению безопасности региона.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Белом доме заявили, что операция связана с ракетной и ядерной угрозой со стороны Тегерана. Корпус стражей исламской революции сообщил о масштабной ответной операции с ударами по объектам в Израиле. Также были атакованы цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Наталья Жирнова