Минтранс сообщил о перевозке почти 6 тысяч пассажиров с Ближнего Востока в РФ

2 и 3 марта в РФ доставили почти 6 тысяч человек на 34 рейсах

Фото: Динар Фатыхов

Российские и иностранные авиакомпании перевезли почти 6 тыс. пассажиров из стран Ближнего Востока в Россию 2 и 3 марта, сообщил Минтранс РФ. Всего за эти два дня было выполнено 34 рейса.

В министерстве также уточнили, что 4 марта планируется выполнить еще 34 рейса, в ходе которых в Россию доставят примерно 7 100 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около 50 тысяч российских туристов находятся на Ближнем Востоке и что порядка 6—8 тыс. россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за закрытия авиасообщения.

В Минтрансе напомнили, что воздушное пространство шести ближневосточных государств остается закрытым. Речь идет о Бахрейне, Израиле, Ираке, Иране, Катаре и Кувейте. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом при организации рейсов является безопасность полетов.

Минтранс и Росавиация продолжают переговоры с авиационными властями ближневосточных стран и координируют работу перевозчиков по вывозу российских граждан нерегулярными рейсами. Все рейсы выполняются с учетом действующих ограничений на использование воздушного пространства.

В ведомстве также сообщили, что на завершение вывоза россиян из стран Ближнего Востока может потребоваться до 10 дней и оно продлится до 14 марта включительно.

Ранее «Реальное время» писало, что около 4 тысяч российских туристов покинули страны Персидского залива.

Ариана Ранцева