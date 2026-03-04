Новости общества

03:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

18:59, 04.03.2026

Соответствующие указания даны МЧС, МИД и другим ведомствам, сообщил президент на совещании с правительством

Путин поручил организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин поручил организовать вывозные рейсы для российских граждан с Ближнего Востока. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

По словам президента, соответствующие указания уже даны Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерству иностранных дел Российской Федерации, а также другим ведомствам.

Поручение касается организации вывозных рейсов для граждан России.

Ранее Минтранс сообщил о перевозке почти 6 тысяч пассажиров с Ближнего Востока в РФ.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также