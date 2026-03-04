Путин поручил организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

Соответствующие указания даны МЧС, МИД и другим ведомствам, сообщил президент на совещании с правительством

Владимир Путин поручил организовать вывозные рейсы для российских граждан с Ближнего Востока. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

По словам президента, соответствующие указания уже даны Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерству иностранных дел Российской Федерации, а также другим ведомствам.

Поручение касается организации вывозных рейсов для граждан России.

Ранее Минтранс сообщил о перевозке почти 6 тысяч пассажиров с Ближнего Востока в РФ.

Ариана Ранцева