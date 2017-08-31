ГКУ «Главтатдортранс»

Общая информация

ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» было создано в 2011 году. Является некоммерческой организацией государственного казенного учреждения.

Предметом деятельности Управления является осуществление государственных функций в сфере проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания объектов дорожно-транспортного комплекса, исполняет функции государственного заказчика, заказчика-застройщика, финансируемых за счет государственных капитальных вложений бюджетов всех уровней.

Дорожно-транспортный комплекс включает в себя гражданскую авиацию, внутренний водный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), промышленный, железнодорожный, трубопроводный транспорт и дорожное хозяйство.



Руководитель - Данилов Эдуард Юрьевич





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