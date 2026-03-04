Законопроект о «российской полке» готовят к внесению
Документ направят в правительство РФ после завершения подготовки
Законопроект о «российской полке» в настоящее время готовится к внесению в правительство РФ. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве уточнили, что документ разработан Минпромторгом для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, включая маркетплейсы. Ожидается, что законопроект поддержит отечественных производителей.
Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг выступает против льготных комиссий для импортной продукции на маркетплейсах.
