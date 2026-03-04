Новости общества

03:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Законопроект о «российской полке» готовят к внесению

20:29, 04.03.2026

Документ направят в правительство РФ после завершения подготовки

Законопроект о «российской полке» готовят к внесению
Фото: Инна Серова

Законопроект о «российской полке» в настоящее время готовится к внесению в правительство РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что документ разработан Минпромторгом для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, включая маркетплейсы. Ожидается, что законопроект поддержит отечественных производителей.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг выступает против льготных комиссий для импортной продукции на маркетплейсах.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также