Законопроект о «российской полке» готовят к внесению

Документ направят в правительство РФ после завершения подготовки

Фото: Инна Серова

Законопроект о «российской полке» в настоящее время готовится к внесению в правительство РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что документ разработан Минпромторгом для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, включая маркетплейсы. Ожидается, что законопроект поддержит отечественных производителей.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг выступает против льготных комиссий для импортной продукции на маркетплейсах.

Ариана Ранцева