Арбитраж запретил ростовской фабрике копировать туалетную бумагу из Челнов

Арбитражный суд Ростовской области утвердил предписание ООО «Бумажная фабрика». Согласно документу, предприятие не должно выпускать свою туалетную бумагу пока она похожа на продукцию Челнинского КБК имени Титова.

УФАС региона расценило упаковку такой туалетной бумаги сходной до степени смешения со знаменитой бумагой из Набережных Челнов. Ведомство посчитало это нездоровой конкуренцией, передает chelny-biz.ru.

В связи с этим УФАС вынесло решение о прекращении продаж туалетной бумаги в такой упаковке. Примечательно, что российская фабрика представила бумагу как новинку.

Напомним, что туалетная бумага из Челнов является своеобразным брендом города. В 2018 году группа рекламщиков начала развивать во «ВКонтакте» паблик, полностью основанный на мемах с участием этой бумаги. Сообщество стало весьма популярным, но вызвало недовольство руководителей комбината.